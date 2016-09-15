«Устилуг» реконструюватимуть за українські гроші





Про це повідомила речниця Волинської митниці Валентина Черниш, - пише інтернет-видання



Реконструкцію міжнародного пункту пропуску «Устилуг» розпочали ще в 2013 році. Втім, через ряд причин проект постійно корегувався.



«В нас були останні розрахунки станом на 2016 рік. Тоді після цінових скачків його вартість була 215 мільйонів гривень. Зараз проект корегується в межах актуальних цін, які би можна було виносити на «Прозоро». Все впирається у виділення грошей. Якщо у наступному бюджетному році будуть виділені гроші, то за рік пункт пропуску можна модернізувати», - зазначила Валентина Черниш.



При цьому додала, що 1,5 мільйона євро, виділені Євросоюзом як завдаток у рамках програми добросусідства, Україні доведеться повернути як неосвоєні. Загалом на реконструкцію пункту пропуску «Устилуг» Європа мала виділити 5,5 мільйонів євро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доведеться повернути 1,5 мільйона євро, які надав Євросоюз для реконструкції міжнародних пунктів пропуску на західному кордоні України.Про це повідомила речниця Волинської митниці, - пише інтернет-видання Волинь24 Реконструкцію міжнародного пункту пропуску «Устилуг» розпочали ще в 2013 році. Втім, через ряд причин проект постійно корегувався.«В нас були останні розрахунки станом на 2016 рік. Тоді після цінових скачків його вартість була 215 мільйонів гривень. Зараз проект корегується в межах актуальних цін, які би можна було виносити на «Прозоро». Все впирається у виділення грошей. Якщо у наступному бюджетному році будуть виділені гроші, то за рік пункт пропуску можна модернізувати», - зазначила Валентина Черниш.При цьому додала, що 1,5 мільйона євро, виділені Євросоюзом як завдаток у рамках програми добросусідства, Україні доведеться повернути як неосвоєні. Загалом на реконструкцію пункту пропуску «Устилуг» Європа мала виділити 5,5 мільйонів євро.

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