Фільм про волинян на війні став доступний для масового перегляду. ВІДЕО





Чи не вперше на Волині створили стрічку про волинян, які воюють уже кілька років в зоні АТО, - повідомляє



Нагадаємо, що закритий прем’єрний показ фільму відбувся у кінотеатрі «Промінь» 18 вересня.



В основі сюжету фільму — побутовий монолог українського військового Миколи Нагорного, більш відомого як «Добрий». Він у відвертій формі висловлює свої думки з приводу війни, політики, ситуації на фронті, людських історій. Паралельно йде інша лінія — відеокадри із різних блокпостів, де службу проходять волиняни у різних військових підрозділах. Хтось передає привіт землякам, а хтось і більше розповідає.



Ідею створити такий фільм подав громадський активіст Олег Черкез. Він звернувся до керівника громадського формування «БУГ» Олександра Харківського із проханням створити можливості для зйомки. Врешті їх спільні поїздки на Схід вилилися у багатогодинні відео. Допомогли це упорядкувати із продакшн-студії «Правда PRO»: Сергій Шараєський, Юрій Ребрик та Юрій Деркач.



Після прем’єрного закритого показу фільм можна було переглянути лише на двох місцевих телеканалах Волині. Лише згодом, він був доступний користувачам мережі Facebook. А тепер він — у широкому доступі.



Ціллю створення цієї короткометражної стрічки було завдання показати волинян на війні із самого початку військових дій до сьогодні. Показати їх обличчя, місця служби і побут, емоції та дати зрозуміти мирному жителю, що війна триває, і там гинуть люди, а ще гірше — земляки.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фільм «З нами сила, правда, Бог», який розповідає про волинян на Сході, вийшов для масового перегляду.Чи не вперше на Волині створили стрічку про волинян, які воюють уже кілька років в зоні АТО, - повідомляє Громадське. Волинь Нагадаємо, що закритий прем’єрний показ фільму відбувся у кінотеатрі «Промінь» 18 вересня.В основі сюжету фільму — побутовий монолог українського військового, більш відомого як «Добрий». Він у відвертій формі висловлює свої думки з приводу війни, політики, ситуації на фронті, людських історій. Паралельно йде інша лінія — відеокадри із різних блокпостів, де службу проходять волиняни у різних військових підрозділах. Хтось передає привіт землякам, а хтось і більше розповідає.Ідею створити такий фільм подав громадський активіст. Він звернувся до керівника громадського формування «БУГ»із проханням створити можливості для зйомки. Врешті їх спільні поїздки на Схід вилилися у багатогодинні відео. Допомогли це упорядкувати із продакшн-студії «Правда PRO»:таПісля прем’єрного закритого показу фільм можна було переглянути лише на двох місцевих телеканалах Волині. Лише згодом, він був доступний користувачам мережі Facebook. А тепер він — у широкому доступі.Ціллю створення цієї короткометражної стрічки було завдання показати волинян на війні із самого початку військових дій до сьогодні. Показати їх обличчя, місця служби і побут, емоції та дати зрозуміти мирному жителю, що війна триває, і там гинуть люди, а ще гірше — земляки.

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