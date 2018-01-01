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На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО

На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині небайдужі люди зібрали допомогу, яку передали для дітей у місто Попасна на Донбасі.

Про це у соціальній мережі Facebook написав священики УПЦ КП Олександр Вронський.

За словами отця Олександра, волонтери зібрали та відправили ще один вантаж нашим воїнам та діткам, які мають особливу потребу.

«Зібране дітям буде передано потребуючим в м. Попасна, де перебувають два наших капелани з ГО «Військові капелани Волині « Іван Гуреєв і Віталій Антонюк. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції», - написав священик.

На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО
На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО

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Теги: волонтери, допомога, благодійність
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