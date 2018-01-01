На Волині зібрали допомогу для дітей на Донбасі. ФОТО

На Волині небайдужі люди зібрали допомогу, яку передали для дітей у місто Попасна на Донбасі.Про це у соціальній мережі Facebook написав священики УПЦ КПЗа словами отця Олександра, волонтери зібрали та відправили ще один вантаж нашим воїнам та діткам, які мають особливу потребу.«Зібране дітям буде передано потребуючим в м. Попасна, де перебувають два наших капелани з ГО «Військові капелани Волині «. Дякуємо всім, хто долучився до цієї акції», - написав священик.