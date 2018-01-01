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Відоме озеро на Волині загородять бетонними блоками

Відоме озеро на Волині загородять бетонними блоками
На березі озера Пісочне в Шацькому районі встановлять бетонні блоки, аби вода не розмивала пісок пляжу.

Про це пише Район. Шацьк.

Ініціативна група села Гаївка в цьому році подала на обласний конкурс місцевих ініціатив свій проект і отримала фінансування на його реалізацію.

Так, проект під назвою «Збережемо красу озера Пісочне Шацького району» ініціативної групи села Гаївка знайшов підтримку в обласній раді, яка виділила 88 тисяч гривень на його реалізацію. Ще 2 тисячі гривень збирали жителі села, а 10 тисяч виділив санаторій «Лісова пісня».

Проектом передбачено встановлення бетонних блоків на березі озера Пісочне. Це зроблять для того, аби вода не розмивала пісок із пляжу, озеро не замулювалося та не заростало, на якому так люблять відпочивати не лише відпочивальники санаторію «Лісова пісня», а й місцеві жителі.

Реалізацію проекту вже розпочали та встановили на березі 27 бетонних блоків.

Щороку для того, аби впорядкувати пляжну зону до початку літнього сезону відпочинку, керівництву санаторію доводилось завозити туди чимало піску, який за рік знову змивався в озеро. Наразі ця проблема буде вирішена в такий спосіб.

На встановлених блоках до 25 грудня планують змонтувати лавочки

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Теги: озеро, Волинь
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