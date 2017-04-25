«Укрпошта» відхрестилася від потрощених скриньок на Волині

Іван Коваль просив у керівництва селищної ради врешті-решт вирішити питання із старими потрощеними поштовими скриньками.



Про це пише



«Вони тільки псують вигляд селища, побиті стовпчики та іржаві скриньки тільки заважають людям та псують загальний вигляд вулиць», - переконаний депутат.



На це Людмила Цевух, виконувачка обов'язків голови Шацької ОТГ, повідомила, що селищна рада надсилала лист до обласного відділення «Укрпошти», там відповіли, що скриньки – нічийні.



Тож у планах селищної ради – прорахувати потреби та замінити скриньки на нові. Одна велика поштова скринька коштує приблизно тисячу гривень.



Також Іван Коваль просив депутатів пройтися по вулицях (тих, де провели каналізування) та агітувати людей підключатися до каналізування.



«До нового року планували підключити до каналізування 250 абонентів, маємо поки до 39. Люди не хочуть підключатися, бо треба платити гроші. І ж всі стоки й далі течуть в озера та колодязі. Тоді навіщо було закопувати в землю 20 з гаком мільйонів у каналізацію, якщо не підключатися до неї?» - обурювався депутат.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сесії Шацької ОТГ депутатпросив у керівництва селищної ради врешті-решт вирішити питання із старими потрощеними поштовими скриньками.Про це пише Район. Шацьк «Вони тільки псують вигляд селища, побиті стовпчики та іржаві скриньки тільки заважають людям та псують загальний вигляд вулиць», - переконаний депутат.На це, виконувачка обов'язків голови Шацької ОТГ, повідомила, що селищна рада надсилала лист до обласного відділення «Укрпошти», там відповіли, що скриньки – нічийні.Тож у планах селищної ради – прорахувати потреби та замінити скриньки на нові. Одна велика поштова скринька коштує приблизно тисячу гривень.Також Іван Коваль просив депутатів пройтися по вулицях (тих, де провели каналізування) та агітувати людей підключатися до каналізування.«До нового року планували підключити до каналізування 250 абонентів, маємо поки до 39. Люди не хочуть підключатися, бо треба платити гроші. І ж всі стоки й далі течуть в озера та колодязі. Тоді навіщо було закопувати в землю 20 з гаком мільйонів у каналізацію, якщо не підключатися до неї?» - обурювався депутат.

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