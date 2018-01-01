Перебої зі світлом у Луцьку – через старі мережі. ВІДЕО





Про це передає



У кав’ярні на вулиці Лесі Українки працівники щодня остерігаються нових сюрпризів від енергетиків. Бариста Інга розповідає: через часті вимкнення світла робота закладу просто зупиняється.



А ще, за її словами, проблеми зі світлом призводять до чималих збитків. Подібна ситуація у всіх закладах, що працюють в центрі міста.



Зношений стан мереж і є основною причиною перебоїв електрики, констатує директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.



«Вони відпрацювали уже свій ресурс – 25 років. А тепер працюють вже більше 30 років, а то і за 40. Відповідно очікувати від них надійної роботи дуже складно. Тому, на жаль, вимкнення будуть», – розповів Володимир Перчук.



Більше того, каже він, вчора повернувся зі столиці, де під час енергофоруму піднімали проблему ремонту та оновлення мереж, однак просвітлення у цьому питанні, на жаль, не видно.



«Було констатовано факт, що загалом по Україні, щоб втримати під контролем мережі, тобіж не розвивати, а тільки втримувати, потрібно 22 мільярди гривень, а вклали по Україні 3,8, майже 4», – повідомив Перчук.



Це менше 20% від суми, яка потрібна, щоб втримати мережі у належному стані. А тому, каже Володимир Перчук, кращої ситуації з електрикою очікувати не варто.



Те, що обленерго особливо не переймається заміною чи ремонтом мереж, – справа зрозуміла, каже екс-міський голова Луцька Богдан Шиба. Адже для приватника, наголошує, головне – це заробіток.



«Власники обленерго чинять всілякі перешкоди для того, щоб органи місцевого самоврядування запроваджували якісь свої програми, бо їм не вигідно ні економія електроенергії, ні раціональне її використання. Їм головне – підвищувати тариф і збивати гроші», – зазначив Шиба.



Та безвихідних ситуацій не буває, запевняє він, і міська влада теж може та має можливість модернізувати як мережі, так і трансформатори у кварталах. Адже, розповідає екс-керманич Луцька, чи не на кожній сесії міської ради надаються пільги забудовникам із внесення коштів на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, однак вони чомусь йдуть не за призначенням.



«Вони просто відмовляються від тих коштів. Тому що забудовники – багаті люди, такі самі, як і обленерго, і вони підходять, домовляються, і міська рада вчиняє чисту корупційну дію, прощаючи їм ці гроші. А це мільйони і десятки мільйонів гривень», – коментує екс-мер.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через старі мережі частішають перебої зі світлом. Тим часом у «Волиньобленерго» розводять руками: на оновлення електроліній коштів немає.Про це передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.У кав’ярні на вулиці Лесі Українки працівники щодня остерігаються нових сюрпризів від енергетиків. Баристарозповідає: через часті вимкнення світла робота закладу просто зупиняється.А ще, за її словами, проблеми зі світлом призводять до чималих збитків. Подібна ситуація у всіх закладах, що працюють в центрі міста.Зношений стан мереж і є основною причиною перебоїв електрики, констатує директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго»«Вони відпрацювали уже свій ресурс – 25 років. А тепер працюють вже більше 30 років, а то і за 40. Відповідно очікувати від них надійної роботи дуже складно. Тому, на жаль, вимкнення будуть», – розповів Володимир Перчук.Більше того, каже він, вчора повернувся зі столиці, де під час енергофоруму піднімали проблему ремонту та оновлення мереж, однак просвітлення у цьому питанні, на жаль, не видно.«Було констатовано факт, що загалом по Україні, щоб втримати під контролем мережі, тобіж не розвивати, а тільки втримувати, потрібно 22 мільярди гривень, а вклали по Україні 3,8, майже 4», – повідомив Перчук.Це менше 20% від суми, яка потрібна, щоб втримати мережі у належному стані. А тому, каже Володимир Перчук, кращої ситуації з електрикою очікувати не варто.Те, що обленерго особливо не переймається заміною чи ремонтом мереж, – справа зрозуміла, каже екс-міський голова Луцька. Адже для приватника, наголошує, головне – це заробіток.«Власники обленерго чинять всілякі перешкоди для того, щоб органи місцевого самоврядування запроваджували якісь свої програми, бо їм не вигідно ні економія електроенергії, ні раціональне її використання. Їм головне – підвищувати тариф і збивати гроші», – зазначив Шиба.Та безвихідних ситуацій не буває, запевняє він, і міська влада теж може та має можливість модернізувати як мережі, так і трансформатори у кварталах. Адже, розповідає екс-керманич Луцька, чи не на кожній сесії міської ради надаються пільги забудовникам із внесення коштів на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, однак вони чомусь йдуть не за призначенням.«Вони просто відмовляються від тих коштів. Тому що забудовники – багаті люди, такі самі, як і обленерго, і вони підходять, домовляються, і міська рада вчиняє чисту корупційну дію, прощаючи їм ці гроші. А це мільйони і десятки мільйонів гривень», – коментує екс-мер.

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