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Перебої зі світлом у Луцьку – через старі мережі. ВІДЕО

Перебої зі світлом у Луцьку – через старі мережі. ВІДЕО
У Луцьку через старі мережі частішають перебої зі світлом. Тим часом у «Волиньобленерго» розводять руками: на оновлення електроліній коштів немає.

Про це передає Перший із посиланням на Сфера-ТВ.

У кав’ярні на вулиці Лесі Українки працівники щодня остерігаються нових сюрпризів від енергетиків. Бариста Інга розповідає: через часті вимкнення світла робота закладу просто зупиняється.

А ще, за її словами, проблеми зі світлом призводять до чималих збитків. Подібна ситуація у всіх закладах, що працюють в центрі міста.

Зношений стан мереж і є основною причиною перебоїв електрики, констатує директор з технічних питань ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Перчук.

«Вони відпрацювали уже свій ресурс – 25 років. А тепер працюють вже більше 30 років, а то і за 40. Відповідно очікувати від них надійної роботи дуже складно. Тому, на жаль, вимкнення будуть», – розповів Володимир Перчук.

Більше того, каже він, вчора повернувся зі столиці, де під час енергофоруму піднімали проблему ремонту та оновлення мереж, однак просвітлення у цьому питанні, на жаль, не видно.

«Було констатовано факт, що загалом по Україні, щоб втримати під контролем мережі, тобіж не розвивати, а тільки втримувати, потрібно 22 мільярди гривень, а вклали по Україні 3,8, майже 4», – повідомив Перчук.

Це менше 20% від суми, яка потрібна, щоб втримати мережі у належному стані. А тому, каже Володимир Перчук, кращої ситуації з електрикою очікувати не варто.

Те, що обленерго особливо не переймається заміною чи ремонтом мереж, – справа зрозуміла, каже екс-міський голова Луцька Богдан Шиба. Адже для приватника, наголошує, головне – це заробіток.

«Власники обленерго чинять всілякі перешкоди для того, щоб органи місцевого самоврядування запроваджували якісь свої програми, бо їм не вигідно ні економія електроенергії, ні раціональне її використання. Їм головне – підвищувати тариф і збивати гроші», – зазначив Шиба.

Та безвихідних ситуацій не буває, запевняє він, і міська влада теж може та має можливість модернізувати як мережі, так і трансформатори у кварталах. Адже, розповідає екс-керманич Луцька, чи не на кожній сесії міської ради надаються пільги забудовникам із внесення коштів на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, однак вони чомусь йдуть не за призначенням.

«Вони просто відмовляються від тих коштів. Тому що забудовники – багаті люди, такі самі, як і обленерго, і вони підходять, домовляються, і міська рада вчиняє чисту корупційну дію, прощаючи їм ці гроші. А це мільйони і десятки мільйонів гривень», – коментує екс-мер.



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Теги: світло, Луцьк
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