Фанат через футбол спалив родичу будинок
Сьогодні, 02:04
Аргентинський фанат підпалив будинок родича після суперечки про переможця майбутнього Кубка Лібертадорес.
Про це повідомляють Факти ICTV.
В аргентинському місті Аполстолес трапився жахливий інцидент. Під час суперечки родичів про переможця Кубку Лібертадорес 2018, в якому вперше в історії зустрінуться два клуба з Буенос-Айреса «Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс», один з чоловіків спалив будинок іншого.
29-річний чоловік на ім’я Артуро два тижні жив з колишнім чоловіком сестри Оскаром, який у нього гостював. Удвох вони вирушили до друзів, де і зав’язалася суперечка щодо переможця Кубку Лібертадорес. Оскар образився на співмешканця і спішно покинув будинок, щоб забрати речі у шурина.
Пізніше Артуро пішов на футбольне поле, яке розташоване неподалік від дому і почув, як сусіди кричали про пожежу. Його будинок палав у вогні, а всі речі згоріли. Нащастя, у пожежі ніхто не постраждав.
Аргентинська поліція оголосила Оскара у розшук. Поки що підозрюваного не знайдено.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
В аргентинському місті Аполстолес трапився жахливий інцидент. Під час суперечки родичів про переможця Кубку Лібертадорес 2018, в якому вперше в історії зустрінуться два клуба з Буенос-Айреса «Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс», один з чоловіків спалив будинок іншого.
29-річний чоловік на ім’я Артуро два тижні жив з колишнім чоловіком сестри Оскаром, який у нього гостював. Удвох вони вирушили до друзів, де і зав’язалася суперечка щодо переможця Кубку Лібертадорес. Оскар образився на співмешканця і спішно покинув будинок, щоб забрати речі у шурина.
Пізніше Артуро пішов на футбольне поле, яке розташоване неподалік від дому і почув, як сусіди кричали про пожежу. Його будинок палав у вогні, а всі речі згоріли. Нащастя, у пожежі ніхто не постраждав.
Аргентинська поліція оголосила Оскара у розшук. Поки що підозрюваного не знайдено.
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