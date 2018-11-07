Фанат через футбол спалив родичу будинок





Про це повідомляють



В аргентинському місті Аполстолес трапився жахливий інцидент. Під час суперечки родичів про переможця Кубку Лібертадорес 2018, в якому вперше в історії зустрінуться два клуба з Буенос-Айреса «Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс», один з чоловіків спалив будинок іншого.



29-річний чоловік на ім’я Артуро два тижні жив з колишнім чоловіком сестри Оскаром, який у нього гостював. Удвох вони вирушили до друзів, де і зав’язалася суперечка щодо переможця Кубку Лібертадорес. Оскар образився на співмешканця і спішно покинув будинок, щоб забрати речі у шурина.



Пізніше Артуро пішов на футбольне поле, яке розташоване неподалік від дому і почув, як сусіди кричали про пожежу. Його будинок палав у вогні, а всі речі згоріли. Нащастя, у пожежі ніхто не постраждав.



Аргентинська поліція оголосила Оскара у розшук. Поки що підозрюваного не знайдено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аргентинський фанат підпалив будинок родича після суперечки про переможця майбутнього Кубка Лібертадорес.Про це повідомляють Факти ICTV В аргентинському місті Аполстолес трапився жахливий інцидент. Під час суперечки родичів про переможця Кубку Лібертадорес 2018, в якому вперше в історії зустрінуться два клуба з Буенос-Айреса «Рівер Плейт» та «Бока Хуніорс», один з чоловіків спалив будинок іншого.29-річний чоловік на ім’ядва тижні жив з колишнім чоловіком сестри, який у нього гостював. Удвох вони вирушили до друзів, де і зав’язалася суперечка щодо переможця Кубку Лібертадорес. Оскар образився на співмешканця і спішно покинув будинок, щоб забрати речі у шурина.Пізніше Артуро пішов на футбольне поле, яке розташоване неподалік від дому і почув, як сусіди кричали про пожежу. Його будинок палав у вогні, а всі речі згоріли. Нащастя, у пожежі ніхто не постраждав.Аргентинська поліція оголосила Оскара у розшук. Поки що підозрюваного не знайдено.

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