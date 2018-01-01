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Біля Чорнобиля побудують першу вітрову електростанцію

Біля Чорнобиля побудують першу вітрову електростанцію
Кабінет міністрів виділив земельну ділянку в Іванківському районі Київської області під будівництво першої вітрової електростанції.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, йдеться про дозвіл на розробку проекту землеустрою на кількох ділянках загальною площею в 7 гектарів у цьому районі, північна частина якого лежить у Чорнобильській зоні відчуження.

Міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак назвав це рішення підтримкою розвитку зони відчуження як «території змін».

«Сьогодні було «зелене світло» від Уряду щодо розвитку вітроенергетики в Чорнобильській зоні. Це не лише хороша новина для потенційних інвесторів, а й продовження взятого нами курсу на збільшення частки альтернативної енергетики у загальному енергобалансі країни. Для Мінприроди важливо, що об’єкти відновлювальної енергетики не потребують постійної присутності людей і є абсолютно безпечними для довкілля», – наводить слова Семерака прес-служба уряду.

На думку Семерака, зона відчуження, утворена внаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року, є привабливою для інвестицій.

За даними уряду, протягом останніх двох років Україна отримала понад 60 інвестиційних заявок на відведення землі в зоні відчуження для проектів відновлювальної енергетики – як від українських підприємців, так і від закордонних.

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Теги: електростанція, Чорнобиль
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