Помер «пологівський маніяк» – один із найжорстокіших в Україні

Сергій Ткач.



На його рахунку – щонайменше чотири десятки життів, відтак він вважається одним із найжорстокіших серійних убивць України, - пише



Як розповіли журналістам, Ткач помер від серцевої недостатності.



Додамо, що Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8: у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення. Доведено, що він позбавив життя щонайменше 37 осіб, однак, як переконував сам маніяк, кількість його жертв становить понад 100 людей. Докази щодо останнього досі збирає прокуратура.



Здебільшого Ткач убивав і ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років. Також він вів щоденник, у який записував усі моторошні подробиці злочинів.



Усі вбивства нелюд здійснював на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.



Його правоохоронці не могли упіймати упродовж 22 років. За цей час за ґрати потрапили дев'ять невинних осіб, двоє з яких померли у в'язниці.



Своє прізвисько "пологівський маніяк" Сергій Ткач отримав за назвою міста Пологи на Запоріжжі – саме тут він скоїв "останню серію" своїх страхітливих злочинів. Сюди вбивця переїхав у 2000 році разом із тодішньою дружиною Людмилою.



Що відомо про особисте життя Сергія Ткача?



Народився він у Кемеровській області Росії. Перебуваючи вже за ґратами, одружився з 27-річною дівчиною Оленою Сергіївною, яка згодом народила йому дитину. Відомо, що вона також є уродженкою Росії. Різниця у віці між ними становить 38 років. Як стверджувала Олена, вона "полювала" на Сергія довгих 12 років. "Мені він подобався з моменту, коли я про нього дізналася", – заявляла росіянка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У віці 66 років 5 листопада помер так званий "пологівський маніяк"На його рахунку – щонайменше чотири десятки життів, відтак він вважається одним із найжорстокіших серійних убивць України, - пише 24 канал з посиланням на ТСН.Як розповіли журналістам, Ткач помер від серцевої недостатності.Додамо, що Сергій Ткач відбував покарання у Житомирській колонії №8: у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення. Доведено, що він позбавив життя щонайменше 37 осіб, однак, як переконував сам маніяк, кількість його жертв становить понад 100 людей. Докази щодо останнього досі збирає прокуратура.Здебільшого Ткач убивав і ґвалтував дівчат віком від 9 до 17 років. Також він вів щоденник, у який записував усі моторошні подробиці злочинів.Усі вбивства нелюд здійснював на території Криму, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.Його правоохоронці не могли упіймати упродовж 22 років. За цей час за ґрати потрапили дев'ять невинних осіб, двоє з яких померли у в'язниці.Своє прізвисько "пологівський маніяк" Сергій Ткач отримав за назвою міста Пологи на Запоріжжі – саме тут він скоїв "останню серію" своїх страхітливих злочинів. Сюди вбивця переїхав у 2000 році разом із тодішньою дружиною Людмилою.Народився він у Кемеровській області Росії. Перебуваючи вже за ґратами, одружився з 27-річною дівчиною Оленою Сергіївною, яка згодом народила йому дитину. Відомо, що вона також є уродженкою Росії. Різниця у віці між ними становить 38 років. Як стверджувала Олена, вона "полювала" на Сергія довгих 12 років. "Мені він подобався з моменту, коли я про нього дізналася", – заявляла росіянка.

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