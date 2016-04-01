Волинські спортсмени здобули низку нагород на Кубку України з плавання
Сьогодні, 08:40
На змаганнях Кубку України з плавання, який розпочався 7 листопада, юні спортсмени з Волині вибороли комплект нагород.
Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Так, вихованка КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" Дана Ахмедова на дистанції 200 м брас здобула золоту медаль, інша вихованка цього закладу Юлія Смаль завоювала срібну медаль на дистанції 100 м.
Також залікові очки для команди принесли: Максим Ткачук, Стахір, О. Степанова .
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Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
Так, вихованка КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" Дана Ахмедова на дистанції 200 м брас здобула золоту медаль, інша вихованка цього закладу Юлія Смаль завоювала срібну медаль на дистанції 100 м.
Також залікові очки для команди принесли: Максим Ткачук, Стахір, О. Степанова .
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