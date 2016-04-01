Волинські спортсмени здобули низку нагород на Кубку України з плавання





Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.



Так, вихованка КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" Дана Ахмедова на дистанції 200 м брас здобула золоту медаль, інша вихованка цього закладу Юлія Смаль завоювала срібну медаль на дистанції 100 м.



Також залікові очки для команди принесли: Максим Ткачук, Стахір, О. Степанова .



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На змаганнях Кубку України з плавання, який розпочався 7 листопада, юні спортсмени з Волині вибороли комплект нагород.Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.Так, вихованка КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради"на дистанції 200 м брас здобула золоту медаль, інша вихованка цього закладузавоювала срібну медаль на дистанції 100 м.Також залікові очки для команди принесли:, Стахір,

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