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Волинські спортсмени здобули низку нагород на Кубку України з плавання

Волинські спортсмени здобули низку нагород на Кубку України з плавання
На змаганнях Кубку України з плавання, який розпочався 7 листопада, юні спортсмени з Волині вибороли комплект нагород.

Про це інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.

Так, вихованка КЗ "СДЮСШОР плавання Луцької міської ради" Дана Ахмедова на дистанції 200 м брас здобула золоту медаль, інша вихованка цього закладу Юлія Смаль завоювала срібну медаль на дистанції 100 м.

Також залікові очки для команди принесли: Максим Ткачук, Стахір, О. Степанова .

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Теги: змагання, плавці
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