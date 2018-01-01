Волинянин «обчистив» погріб односельчанки, винісши консервацію
Сьогодні, 08:53
У Горохівському районі 45-річний чоловік обікрав сусідку-односельчанку, винісши з погребу домашні консервації.
Про це пише газета Волинь-нова.
Так, жінка із села Кутрів помітила у своєму льосі порожні місця, на які власноруч ставила три трилітрові банки м’яса, одну – з салом та кілька – з овочевими закрутками. про зникнення вона заявила до поліції.
Згодом поліцейські знайшли злодія по «гарячих» слідах. Відтак, поласувати чужими консервами вирішив 45-річний односельчанин, який уже був раніше судимий за крадіжку.
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Про це пише газета Волинь-нова.
Так, жінка із села Кутрів помітила у своєму льосі порожні місця, на які власноруч ставила три трилітрові банки м’яса, одну – з салом та кілька – з овочевими закрутками. про зникнення вона заявила до поліції.
Згодом поліцейські знайшли злодія по «гарячих» слідах. Відтак, поласувати чужими консервами вирішив 45-річний односельчанин, який уже був раніше судимий за крадіжку.
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