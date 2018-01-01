вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин «обчистив» погріб односельчанки, винісши консервацію

Волинянин «обчистив» погріб односельчанки, винісши консервацію
У Горохівському районі 45-річний чоловік обікрав сусідку-односельчанку, винісши з погребу домашні консервації.

Про це пише газета Волинь-нова.

Так, жінка із села Кутрів помітила у своєму льосі порожні місця, на які власноруч ставила три трилітрові банки м’яса, одну – з салом та кілька – з овочевими закрутками. про зникнення вона заявила до поліції.

Згодом поліцейські знайшли злодія по «гарячих» слідах. Відтак, поласувати чужими консервами вирішив 45-річний односельчанин, який уже був раніше судимий за крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, погріб, консерви
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дмитрів день: чого не можна робити в свято
Сьогодні, 09:07
Курс валют у Луцьку на 8 листопада
Сьогодні, 09:00
Волинянин «обчистив» погріб односельчанки, винісши консервацію
Сьогодні, 08:53
Волинські спортсмени здобули низку нагород на Кубку України з плавання
Сьогодні, 08:40
Помер «пологівський маніяк» – один із найжорстокіших в Україні
Сьогодні, 08:24
Схожі новини
У волинянина злодії викрали з гаража інструменти У волинянина злодії викрали з гаража інструменти
07 листопад, 13:30
У волинянки в магазині поцупили з сумки телефон У волинянки в магазині поцупили з сумки телефон
07 листопад, 12:39
Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок Волинь накрила хвиля зухвалих квартирних крадіжок
06 листопад, 12:40
Психічнохворий волинянин поцупив у магазині джинси Психічнохворий волинянин поцупив у магазині джинси
05 листопад, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати
Сьогодні, 09:30
 0
«Останнє золото Любарта»: фотограф показав красу Луцького замку
Сьогодні, 09:20
 0
Дмитрів день: чого не можна робити в свято
Сьогодні, 09:07
 0
Курс валют у Луцьку на 8 листопада
Сьогодні, 09:00
 0
Волинянин «обчистив» погріб односельчанки, винісши консервацію
Сьогодні, 08:53
 0
Медіа
відео
1/8