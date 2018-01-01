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Курс валют у Луцьку на 8 листопада

Курс валют у Луцьку на 8 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.752, а продаж - 28.083.

Євро при купівлі становить - 31.726, при продажу - 32.275.

Курс російського рубля: купівля - 0.372, продаж - 0.438.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.050, продаж - 7.568.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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