Дмитрів день: чого не можна робити в свято

Восьмого листопада відзначаємо день святого Великомученика Димитрія, або в народі "святого Дмитра".Свято встановлено на честь Дмитра Солунського, який за християнську віру 8 листопада 306 року був пронизаний списами римських воїнів.Димитрій одержав християнське виховання. Повнолітнім його призначають на місце батька проконсулом Фессалонікійської області. Та замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито навчати мешканців міста християнській вірі та викорінювати поганські звичаї. Геройську віру св. Димитрія прославив Господь різними чудами після його смерті та нетлінністю тіла і мироточивістю, яка зціляла недужих.Вшанування великомученика в Україні почалось відразу після прийняття хрещення Київської Русі.На початку 70-х років XI століття був заснований Димитріївський монастир у Києві, відомий пізніше як Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Побудував його син Ярослава Мудрого, великий князь Ізяслав, при хрещенні одержавши ім'я Димитрій.Це свято пов’язується з військовим патріотизмом, захистом рідної землі. На образах найчастіше бачимо святого Дмитра зі списом у руках.У цей день прийнято поминати покійних родичів. Ні в якому разі не можна ігнорувати це правило. Поминають близьких людей як на службі в церкві, так і за святковим столом. Також є і традиційний обряд: залишити на ніч воду і рушник, щоб покійний міг помитися і випити води.Не рекомендується обідати в ранній час. На Дмитрієв день обід подається ввечері, коли сонце вже сіло. Ну а покійним від кожного блюда відкладають по ложці і ставлять тарілку під іконою.З давніх часів вірять, що з Дмитрієвим днем ​​осінь передає свої повноваження зими. Якщо в цей день буде йти сніг, то і весна буде холодною.Також в цей день було ворожіння по гостям. Якщо поріг будинку переступить багатий гість, то і наступний рік принесе фінансове благополуччя.