У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати





Піротехніки ідентифікували їх 2 артилерійських снаряди калібру 76 мм , 2 мінометних міни калібру 82 мм та 1 ручну гранату часів Другої Світової війни, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищили, а місця знаходження боєприпасів обстежили і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 листопада піротехніки знешкодили 5 вибухонебезпечних предметів минулої війни, знайдені під час збирання грибів місцевими мешканцями поблизу села Милуші Луцького району.Піротехніки ідентифікували їх 2 артилерійських снаряди калібру 76 мм , 2 мінометних міни калібру 82 мм та 1 ручну гранату часів Другої Світової війни, - інформує УДСНС України у Волинській області.Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищили, а місця знаходження боєприпасів обстежили і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

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