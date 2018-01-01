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У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати

У селі поблизу Луцька сапери знешкодили снаряди і гранати
На Волині 7 листопада піротехніки знешкодили 5 вибухонебезпечних предметів минулої війни, знайдені під час збирання грибів місцевими мешканцями поблизу села Милуші Луцького району.

Піротехніки ідентифікували їх 2 артилерійських снаряди калібру 76 мм , 2 мінометних міни калібру 82 мм та 1 ручну гранату часів Другої Світової війни, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети знищили, а місця знаходження боєприпасів обстежили і додаткових вибухонебезпечних предметів не виявили.

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Теги: сапери, граната
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