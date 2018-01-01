Арсен Мірзоян виступив у луцькому «Промені». ФОТОРЕПОРТАЖ

Відомий співак, якого називають «сталевим голосом» України, вкотре зібрав аншлаг у Луцьку.Концерт відбувся у розважальному центрі «Промінь» учора, 7 листопада.Серед понад шестисот поціновувачів творчості Мірзояна, які прийшли на концерт, – дорослі різного віку та чимало дітей. Музика ж настрій концерту теж були різними: від лірики до жартівливих пісень.Пролунали як улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух», «Джеральдіна», так і, для прикладу, пізні французькою мовою, які Мірзоян виконав на біс.Як усе було, пропонуємо переглянути у фоторепортажі