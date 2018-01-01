Арсен Мірзоян виступив у луцькому «Промені». ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 13:28
Відомий співак Арсен Мірзоян, якого називають «сталевим голосом» України, вкотре зібрав аншлаг у Луцьку.
Концерт відбувся у розважальному центрі «Промінь» учора, 7 листопада.
Серед понад шестисот поціновувачів творчості Мірзояна, які прийшли на концерт, – дорослі різного віку та чимало дітей. Музика ж настрій концерту теж були різними: від лірики до жартівливих пісень.
Пролунали як улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух», «Джеральдіна», так і, для прикладу, пізні французькою мовою, які Мірзоян виконав на біс.
Як усе було, пропонуємо переглянути у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Концерт відбувся у розважальному центрі «Промінь» учора, 7 листопада.
Серед понад шестисот поціновувачів творчості Мірзояна, які прийшли на концерт, – дорослі різного віку та чимало дітей. Музика ж настрій концерту теж були різними: від лірики до жартівливих пісень.
Пролунали як улюблені та відомі усім «Капронові банти», «Вінні-Пух», «Джеральдіна», так і, для прикладу, пізні французькою мовою, які Мірзоян виконав на біс.
Як усе було, пропонуємо переглянути у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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