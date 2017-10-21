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Луцька поліклініка через бюрократичні перепони живе без рентгена

Луцька поліклініка через бюрократичні перепони живе без рентгена
У «Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2» наразі немає можливості зробити рентген. Відтак пацієнтам доводиться йти за знімком деінде.

Директорка закладу Тетяна Трач у коментарі ІА "Конкурент" пояснила, що поліклініка отримала новий рентген-апарат і зараз чекає на ліцензію.

"У нас придбаний новий апарат. Він поки ще не запущений в експлуатацію, адже є речі, які не залежать від нас. Зараз готуються документи за санітарним паспортом, адже це діяльність, яка має бути ліцензована. Тобто зараз триває підготовка документів для введення в експлуатацію уже нового апарату. Наразі наші лікарі, коли визначають потребу в рентген-обстеженні, скеровують чи, швидше, рекомендують пацієнтам заклади, які є в місті і де можна це рентген-обстеження зробити. Поки виходимо з цієї ситуації так, як можемо. Іншої можливості у нас, на жаль, немає", – розповіла вона.

Із її слів, кожна організація, яка перевіряє чи ставить допуски, теж має свої терміни на підготовку документів та їх розгляд.

"Поки ситуація така: ми подали документи на оформлення санітарного паспорта. Наступним етапом після отримання санітарного паспорту буде ліцензування. Маю надію, що до кінця року все-таки запустимо цей рентген-апарат", – зазначила директорка КЗ.

Як пояснила вона, зараз лікарі спрямовують пацієнтів у різні заклади, немає якогось одного.

"Найбільше ми співпрацюємо з міською лікарнею, що поруч, адже передусім це зручність для пацієнтів. На жаль, обладнання було старе, все потребує змін", – сказала Тетяна Трач.

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Теги: Луцьк, бюрократія, рентген
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