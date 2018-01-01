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Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО

Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Працівники Цуманської пущі показали пернатого мешканця природного парку - деркача.

Світлини, зроблені працівниками заповідника, опублікували на офіційній сторінці Цуманської пущі у Facebook.

Деркач – невеликий птах, трохи більший за дрозда. Тіло здається сплющеним з боків. Хвіст дещо звисає вниз. Крила широкі і короткі.

Полюбляє густу траву, в якій можна сховатись. Деркач погано і неохоче літає. Політ повільний, помахи крил часті, ноги незграбно звисають. При наближенні людини до останнього сидить в траві, злітаючи прямо з-під ніг. Бігає швидко, з частими змінами напрямку (з чим пов`язана сплюснута форма тіла), тому при небезпеці вважає за краще втікти і сховатись, аніж злітати.
Деркачі живляться переважно комахами та іншими наземними безхребетними. В кінці літа і восени можуть вживати насіння бур`янів, рідше зерна культурних злаків. При перельотах летять низько над землею.

Довідково:

Його улюблені місця – вологі луки з пишною травою, чагарниками, осокові болота та лісові поруби. На прольоті деркача можна побачити на полях, городах з чагарниками, узліссях, лісосмугах і біля озер.

Вид перебуває під охороною Бернської конвенції, Директиви Європейського союзу щодо охорони диких птахів та до переліку видів, що знаходяться під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища.


Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО

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Теги: Цуманська пуща, фото, природа
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