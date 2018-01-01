Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО

Працівники Цуманської пущі показали пернатого мешканця природного парку - деркача.Світлини, зроблені працівниками заповідника, опублікували на офіційній сторінці Цуманської пущі у Facebook.Деркач – невеликий птах, трохи більший за дрозда. Тіло здається сплющеним з боків. Хвіст дещо звисає вниз. Крила широкі і короткі.Полюбляє густу траву, в якій можна сховатись. Деркач погано і неохоче літає. Політ повільний, помахи крил часті, ноги незграбно звисають. При наближенні людини до останнього сидить в траві, злітаючи прямо з-під ніг. Бігає швидко, з частими змінами напрямку (з чим пов`язана сплюснута форма тіла), тому при небезпеці вважає за краще втікти і сховатись, аніж злітати.Деркачі живляться переважно комахами та іншими наземними безхребетними. В кінці літа і восени можуть вживати насіння бур`янів, рідше зерна культурних злаків. При перельотах летять низько над землею.