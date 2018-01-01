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Підіймала «Колюню» з дна: п’яна волинянка тонула в озері

Підіймала «Колюню» з дна: п’яна волинянка тонула в озері
В Горохові у озері ледь не втопилась жінка, яка стрибнула у водойму за нібито примареним чоловіком.

Інцидент трапився в озері Смалеве в центрі міста приблизно о 18 годині, - пише газета Волинь-нова.

На березі водойми жінка голосила, що втопився «її Колюня». Крики почув юнак, який підійшов до неї і запитав про те, що сталося. Натомість жінка шубовснула у воду «підіймати Колюню з дна».

Молодий чоловік, не роздумуючи, кинувся у водойму за нею. Очевидці кажуть, що діставшись берега, дама спробувала стрибнути в плесо знову, та хлопець ухопив її за ногу.

Згодом з'ясувалося, що жінка в Горохів приїхала з Володимира-Волинського і була настільки п’яною, що ледве стояла на ногах. Де згубила, може, й такого ж «Колюню» чи він їй примарився, відповісти не змогла.

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Теги: п’яна, волинянка
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