Підіймала «Колюню» з дна: п’яна волинянка тонула в озері
Сьогодні, 10:17
В Горохові у озері ледь не втопилась жінка, яка стрибнула у водойму за нібито примареним чоловіком.
Інцидент трапився в озері Смалеве в центрі міста приблизно о 18 годині, - пише газета Волинь-нова.
На березі водойми жінка голосила, що втопився «її Колюня». Крики почув юнак, який підійшов до неї і запитав про те, що сталося. Натомість жінка шубовснула у воду «підіймати Колюню з дна».
Молодий чоловік, не роздумуючи, кинувся у водойму за нею. Очевидці кажуть, що діставшись берега, дама спробувала стрибнути в плесо знову, та хлопець ухопив її за ногу.
Згодом з'ясувалося, що жінка в Горохів приїхала з Володимира-Волинського і була настільки п’яною, що ледве стояла на ногах. Де згубила, може, й такого ж «Колюню» чи він їй примарився, відповісти не змогла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився в озері Смалеве в центрі міста приблизно о 18 годині, - пише газета Волинь-нова.
На березі водойми жінка голосила, що втопився «її Колюня». Крики почув юнак, який підійшов до неї і запитав про те, що сталося. Натомість жінка шубовснула у воду «підіймати Колюню з дна».
Молодий чоловік, не роздумуючи, кинувся у водойму за нею. Очевидці кажуть, що діставшись берега, дама спробувала стрибнути в плесо знову, та хлопець ухопив її за ногу.
Згодом з'ясувалося, що жінка в Горохів приїхала з Володимира-Волинського і була настільки п’яною, що ледве стояла на ногах. Де згубила, може, й такого ж «Колюню» чи він їй примарився, відповісти не змогла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Підіймала «Колюню» з дна: п’яна волинянка тонула в озері
Сьогодні, 10:17
Показали пернатого мешканця волинського заповідника. ФОТО
Сьогодні, 10:14
Луцька поліклініка через бюрократичні перепони живе без рентгена
Сьогодні, 10:02