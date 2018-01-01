На Волині затримали жінку, яка за 15 тисяч хотіла «порішати» з прокурором. ФОТО

На Волині викрили жінку, яка намагалася підкупити прокурора.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Прокуратура Волинської області спільно з працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції в області за оперативного супроводження Управління захисту економіки у Волинській області викрила особу, яка давала хабар працівнику Ковельської місцевої прокуратури.Про пропозицію надання неправомірної вигоди прокурор повідомив керівництво, відтак завдяки його принциповості правопорушницю викрили і затримали в момент вчинення злочину.Зокрема, зловмисниця надавала 15 тис. грн. процесуальному прокурору за вирішення питання про перекваліфікацію вчиненого родичем злочину на менш тяжкий.Тривають першочергові слідчі дії, по завершенню яких вирішать питання про повідомлення жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.