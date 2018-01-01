У Луцьку сьогодні включать опалення





8 листопада відбулося позачергове засідання виконкому, під час якого розглянули питання “Про відновлення подачі теплоносія для опалення в місті Луцьку”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.



"Таке рішення викликане пониженням температури зовнішнього повітря та необхідністю забезпечення санітарних норм й нормативних параметрів температури в приміщеннях дитячих, навчальних, лікувальних закладів та інших споживачів міста Луцька", - йдеться у повідомлені.



Відтак, відновлять подачу теплоносія для опалення в Луцьку з сьогоднішнього дня, 8 листопада.

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