У Луцьку сьогодні включать опалення
Сьогодні, 10:37
У Луцьку прийняли рішення про відновлення опалювального сезону.
8 листопада відбулося позачергове засідання виконкому, під час якого розглянули питання “Про відновлення подачі теплоносія для опалення в місті Луцьку”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
"Таке рішення викликане пониженням температури зовнішнього повітря та необхідністю забезпечення санітарних норм й нормативних параметрів температури в приміщеннях дитячих, навчальних, лікувальних закладів та інших споживачів міста Луцька", - йдеться у повідомлені.
Відтак, відновлять подачу теплоносія для опалення в Луцьку з сьогоднішнього дня, 8 листопада.
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8 листопада відбулося позачергове засідання виконкому, під час якого розглянули питання “Про відновлення подачі теплоносія для опалення в місті Луцьку”, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
"Таке рішення викликане пониженням температури зовнішнього повітря та необхідністю забезпечення санітарних норм й нормативних параметрів температури в приміщеннях дитячих, навчальних, лікувальних закладів та інших споживачів міста Луцька", - йдеться у повідомлені.
Відтак, відновлять подачу теплоносія для опалення в Луцьку з сьогоднішнього дня, 8 листопада.
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У Луцьку сьогодні включать опалення
Сьогодні, 10:37