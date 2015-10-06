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П'яне вбивство у Нововолинську: поліція оприлюднила несподівані факти

П'яне вбивство у Нововолинську: поліція оприлюднила несподівані факти
У Нововолинську під час пиятики зловмисник вкоротив віку 64-річному місцевому жителю та тяжко поранив ще одного жителя міста.

Повідомлення про інцидент до поліції надійшло від диспетчера швидкої допомоги. Під час виїзду на місце події поліцейські в будинку за місцем проживання із ознаками насильницької смерті виявили тіло 64-річного жителя Нововолинська, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Іншого потерпілого, 38-річного жителя міста, із проникаючим пораненням живота госпіталізували в лікарню.

На місце пригоди відразу направилася слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Правоохоронці з’ясували, що під час застілля, в компанії чоловіків виникла сварка.

Раніше судимий 27-річний місцевий житель вдарив ножем власника помешкання та ще одного гостя.

Від отриманих травм господар помер на місці, другого потерпілого госпіталізували у відділення реанімації.

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«Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження, відповідно. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. Після оголошення йому підозри слідчі клопотатимуть про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомив Петро Шпига, начальник ГУНП у Волинській області.

Досудові розслідування тривають, зловмисникові загрожує, зокрема до 15 років позбавлення волі.

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Теги: кримінал, смерть, вбивство
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