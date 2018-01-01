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У Луцьку четверо підлітків розважались на даху потяга

У Луцьку четверо підлітків розважались на даху потяга
У Луцьку четверо підлітків бігали по вагонах вантажного потяга, який стояв на коліях.

Випадок трапився днями на залізничному вокзалі, - пише Район.Луцьк.

Чотирьох хлопців-підлітків, які в обідню пору «розгулювали» по даху потяга на вокзалі, помітили перехожі. За їхніми словами, на щастя, у той момент потяг не рухався, проте така «розвага» все одно може бути небезпечною. До того ж , зараз у дітей канікули, тому вони мають більше часу і можуть «спокуситися» на подібне проведення часу.

Тож одна із жінок, які були на вокзалі, викликала поліцію – за її словами, підлітки були на вагонах майже до прибуття правоохоронців. Поліцейські прийняли заяву та уточнили, де саме перебували діти.

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Теги: діти, вагони, Луцьк
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