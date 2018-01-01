Генконсульство Польщі в Луцьку не працюватиме 12 листопада

Генеральне консульство Республіки Польщі в Луцьку 12 листопада не працюватиме.Про це йдеться на офіційній сторінці відомства."Інформуємо, що 12 листопада 2018р. Генеральне Консульство РП в Луцьку не працює", - йдеться у повідомлені.Президент Польщі підписав закон про встановлення 12 листопада 2018 року Національним святом та вихідним днем з нагоди 100-річчя відновлення незалежності Польщі. Нові положення вже опубліковані в офіційному виданні законів. Це означає, що зміни набудуть чинності від четверга, 8 листопада. Цьогоріч 12 листопада буде вихідним днем. Також у найближчий понеділок будуть чинними правила про обмеження торгівлі у крамницях, гуртівнях та торговельних центрах у свята і деякі неділі.