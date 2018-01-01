вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої

Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої
Один з постраждалих у резонансній ДТП у центрі Харкова відмовився від претензій до обвинуваченої Олени Зайцевої.

Про це у коментарі УНН повідомив один з адвокатів Зайцевої Євгеній Мельниченко.

"Один із потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову в частині до Зайцевої. У матеріалах справи це є", – зазначив Мельниченко.

Водночас він відмовився називати прізвище постраждалого, пояснивши, що "треба запитувати згоди самого потерпілого на це".

На засіданні у справі ДТП у центрі Харкова суд продовжив термін тримання під вартою Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня. Крім того, до суду надійшли результати додаткової експертизи.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

У квітні цього року від претензій до Зайцевої відмовилася інша постраждала – Жанна Власенко, яка на момент ДТП була вагітна. Обвинувачена добровільно відшкодувала постраждалій завдані збитки в розмірі 100 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зайцева, смерть, ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої
Сьогодні, 11:51
У луцькому будинку чоловік хоче вибити стіну проти волі мешканців
Сьогодні, 11:44
Голову Луцького міськрайонного суду урочисто провели у відставку. ФОТО
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
Зайцеву і Дронова залишили за ґратами Зайцеву і Дронова залишили за ґратами
18 вересень, 19:06
Смертельна аварія в Харкові: слідчі сумніваються, що Зайцева відвідувала курси водіння Смертельна аварія в Харкові: слідчі сумніваються, що Зайцева відвідувала курси водіння
10 вересень, 15:13
Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт Криваву ДТП в центрі Харкова не можна було відвернути, - експерт
19 липень, 11:49
Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО Мікроавтобус врізався у вантажівку: загинуло двоє осіб. ФОТО
27 жовтень, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські
Сьогодні, 12:55
 0
Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
Сьогодні, 12:38
 0
Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
 0
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8