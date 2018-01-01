Резонансна аварія у Харкові: ще один потерпілий відмовився від претензій до Зайцевої

Олени Зайцевої.



Про це у коментарі Євгеній Мельниченко.



"Один із потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову в частині до Зайцевої. У матеріалах справи це є", – зазначив Мельниченко.



Водночас він відмовився називати прізвище постраждалого, пояснивши, що "треба запитувати згоди самого потерпілого на це".



На засіданні у справі ДТП у центрі Харкова суд продовжив термін тримання під вартою Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня. Крім того, до суду надійшли результати додаткової експертизи.



Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.



У квітні цього року від претензій до Зайцевої відмовилася інша постраждала – Жанна Власенко, яка на момент ДТП була вагітна. Обвинувачена добровільно відшкодувала постраждалій завдані збитки в розмірі 100 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один з постраждалих у резонансній ДТП у центрі Харкова відмовився від претензій до обвинуваченоїПро це у коментарі УНН повідомив один з адвокатів Зайцевої"Один із потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову в частині до Зайцевої. У матеріалах справи це є", – зазначив Мельниченко.Водночас він відмовився називати прізвище постраждалого, пояснивши, що "треба запитувати згоди самого потерпілого на це".На засіданні у справі ДТП у центрі Харкова суд продовжив термін тримання під вартою Олени Зайцевої тадо 5 січня. Крім того, до суду надійшли результати додаткової експертизи.Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.У квітні цього року від претензій до Зайцевої відмовилася інша постраждала –, яка на момент ДТП була вагітна. Обвинувачена добровільно відшкодувала постраждалій завдані збитки в розмірі 100 тис. грн.

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