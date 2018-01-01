На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева





Про це стало відомо з ухвали Володимир-Волинського міського суду, пише



Так, 30-го та 31-го жовтня на території об’єкта природно заповідного фонду лісового заказника місцевого значення «Новосілки» Устилузького лісництва, чоловік здійснив незаконну порубку 15 дерев породи граб звичайний, чим заподіяв шкоду на суму 14 889 гривень.



31-го жовтня лісівники виявили в лісі особу, яка здійснювала незаконну порубку дерева викликали поліцію. На місці події виявили автомобіль Volkswagen, на якому знаходилися 11 колод дерева. Поряд була знайдена бензопила.



Під час огляду чоловік пояснив, що це саме він зрізав всі 15 дерев, при цьому 30-го жовтня він зрізав 14 дерев, а 31-го жовтня, після того як зрізав одне дерево, був виявлений працівниками лісової охорони.



1-го листопада відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 246 КК України – незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.



Злочин карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському в лісі чоловік незаконно зрубав 15 дерев.Про це стало відомо з ухвали Володимир-Волинського міського суду, пише Буг Так, 30-го та 31-го жовтня на території об’єкта природно заповідного фонду лісового заказника місцевого значення «Новосілки» Устилузького лісництва, чоловік здійснив незаконну порубку 15 дерев породи граб звичайний, чим заподіяв шкоду на суму 14 889 гривень.31-го жовтня лісівники виявили в лісі особу, яка здійснювала незаконну порубку дерева викликали поліцію. На місці події виявили автомобіль Volkswagen, на якому знаходилися 11 колод дерева. Поряд була знайдена бензопила.Під час огляду чоловік пояснив, що це саме він зрізав всі 15 дерев, при цьому 30-го жовтня він зрізав 14 дерев, а 31-го жовтня, після того як зрізав одне дерево, був виявлений працівниками лісової охорони.1-го листопада відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 246 КК України – незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяла істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.Злочин карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Триває слідство.

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