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У селі під Луцьком авто збило пішохода

У селі під Луцьком авто збило пішохода
7 листопада, на вулиці Центральній у селі Лище Луцького району автомобіль «Volkswagen Passat» збив пішохода.

Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 34-річний лучанин.

Водій наїхав на пішохода, 42-річного жителя Луцького району, який рухався вздовж проїжджої частини.

Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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Теги: ДТП, аварія
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