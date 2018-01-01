У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
7 листопада, на вулиці Центральній у селі Лище Луцького району автомобіль «Volkswagen Passat» збив пішохода.
Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 34-річний лучанин.
Водій наїхав на пішохода, 42-річного жителя Луцького району, який рухався вздовж проїжджої частини.
Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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Чоловіка госпіталізували. За фактом ДТП триває перевірка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
За кермом автомобіля перебував 34-річний лучанин.
Водій наїхав на пішохода, 42-річного жителя Луцького району, який рухався вздовж проїжджої частини.
Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у відділення неврології районної лікарні.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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