Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною





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Нагадаємо, 24 липня 2018 року, у Рожищі, на перехресті вулиці Драгоманова-Шевченка-Незалежності, 19-річна Дарина Калита, керуючи авто, не надала переваги в русі жінці, котра велосипедом перевозила свого 5-ти річного сина. В результаті зіткнення дитина отримала травми.



В судовому засіданні дівчина вину у вчинені правопорушення визнала повністю, суду пояснила, що дійсно керувала транспортним засобом та вчинила ДТП.



З матеріалів справи встановлено, що справа до суду надійшла 03.10.2018 року, а 30.08.2018 року була винесена постанова про закриття кримінального провадження відносно Дарини Калити, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.



Тобто з дня закриття кримінального провадження на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше місяця.



«На підставі ст.247 п.7 КУпАП провадження в справі підлягає закриттю, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 цього Кодексу», - йдеться у судовому рішенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рожищенський районний суд закрив кримінальне провадження відносно 19-річної дівчини, котра, керуючи авто, збила на дорозі жінку з 5-річною дитиною.Про це пише Район.Рожище Нагадаємо, 24 липня 2018 року, у Рожищі, на перехресті вулиці Драгоманова-Шевченка-Незалежності, 19-річна Дарина Калита, керуючи авто, не надала переваги в русі жінці, котра велосипедом перевозила свого 5-ти річного сина. В результаті зіткнення дитина отримала травми.В судовому засіданні дівчина вину у вчинені правопорушення визнала повністю, суду пояснила, що дійсно керувала транспортним засобом та вчинила ДТП.З матеріалів справи встановлено, що справа до суду надійшла 03.10.2018 року, а 30.08.2018 року була винесена постанова про закриття кримінального провадження відносно Дарини Калити, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.Тобто з дня закриття кримінального провадження на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше місяця.«На підставі ст.247 п.7 КУпАП провадження в справі підлягає закриттю, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 цього Кодексу», - йдеться у судовому рішенні.

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