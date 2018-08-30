Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
Рожищенський районний суд закрив кримінальне провадження відносно 19-річної дівчини, котра, керуючи авто, збила на дорозі жінку з 5-річною дитиною.
Про це пише Район.Рожище.
Нагадаємо, 24 липня 2018 року, у Рожищі, на перехресті вулиці Драгоманова-Шевченка-Незалежності, 19-річна Дарина Калита, керуючи авто, не надала переваги в русі жінці, котра велосипедом перевозила свого 5-ти річного сина. В результаті зіткнення дитина отримала травми.
В судовому засіданні дівчина вину у вчинені правопорушення визнала повністю, суду пояснила, що дійсно керувала транспортним засобом та вчинила ДТП.
З матеріалів справи встановлено, що справа до суду надійшла 03.10.2018 року, а 30.08.2018 року була винесена постанова про закриття кримінального провадження відносно Дарини Калити, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.
Тобто з дня закриття кримінального провадження на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше місяця.
«На підставі ст.247 п.7 КУпАП провадження в справі підлягає закриттю, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 цього Кодексу», - йдеться у судовому рішенні.
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Про це пише Район.Рожище.
Нагадаємо, 24 липня 2018 року, у Рожищі, на перехресті вулиці Драгоманова-Шевченка-Незалежності, 19-річна Дарина Калита, керуючи авто, не надала переваги в русі жінці, котра велосипедом перевозила свого 5-ти річного сина. В результаті зіткнення дитина отримала травми.
В судовому засіданні дівчина вину у вчинені правопорушення визнала повністю, суду пояснила, що дійсно керувала транспортним засобом та вчинила ДТП.
З матеріалів справи встановлено, що справа до суду надійшла 03.10.2018 року, а 30.08.2018 року була винесена постанова про закриття кримінального провадження відносно Дарини Калити, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.
Тобто з дня закриття кримінального провадження на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше місяця.
«На підставі ст.247 п.7 КУпАП провадження в справі підлягає закриттю, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 цього Кодексу», - йдеться у судовому рішенні.
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