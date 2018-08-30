вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною

Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Рожищенський районний суд закрив кримінальне провадження відносно 19-річної дівчини, котра, керуючи авто, збила на дорозі жінку з 5-річною дитиною.

Про це пише Район.Рожище.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року, у Рожищі, на перехресті вулиці Драгоманова-Шевченка-Незалежності, 19-річна Дарина Калита, керуючи авто, не надала переваги в русі жінці, котра велосипедом перевозила свого 5-ти річного сина. В результаті зіткнення дитина отримала травми.

В судовому засіданні дівчина вину у вчинені правопорушення визнала повністю, суду пояснила, що дійсно керувала транспортним засобом та вчинила ДТП.

З матеріалів справи встановлено, що справа до суду надійшла 03.10.2018 року, а 30.08.2018 року була винесена постанова про закриття кримінального провадження відносно Дарини Калити, у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 КК України.

Тобто з дня закриття кримінального провадження на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення минуло більше місяця.

«На підставі ст.247 п.7 КУпАП провадження в справі підлягає закриттю, у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених ст.38 цього Кодексу», - йдеться у судовому рішенні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
маразми УРКАїнського законодавства
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: скільки у Луцьку коштують перші мандарини. ФОТО
Повідомили, хто загинув у перестрілці на луцькій автомийці
Квартирне питання в Луцьку 100 років тому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські
Сьогодні, 12:55
Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
Сьогодні, 12:38
Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
Схожі новини
Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне» Водію, який спричинив смертельну аварію в Луцьку, дали «умовне»
19 жовтень, 08:51
У Луцьку водію, який збив велосипедиста, залишили «права» У Луцьку водію, який збив велосипедиста, залишили «права»
09 жовтень, 12:12
Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці Волинянину, який спричинив смертельну аварію, «дали» чотири роки в'язниці
04 жовтень, 14:34
На Волині судили водія, який скоїв аварію і втік На Волині судили водія, який скоїв аварію і втік
03 жовтень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські
Сьогодні, 12:55
 0
Масова стрілянина у барі в Каліфорнії: є поранені
Сьогодні, 12:38
 0
Суд не покарав 19-річну волинянку, яка збила автівкою жінку з дитиною
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який вирубував дерева
Сьогодні, 12:00
 0
У селі під Луцьком авто збило пішохода
Сьогодні, 11:59
 0
Медіа
відео
1/8