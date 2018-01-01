Наркотики, гвинтівка і ніж: волинянина «потрусили» поліцейські

У Ковелі поліцейські під час обшуку в помешканні чоловіка виявили зброю та марихуану.У будинку 43-річного ковельчанина правоохоронці знайшли три ємкості із речовиною схожою на марихуану, мисливський ніж, шаблю і гвинтівку, - інформує ГУНП у Волинській області.Дозвільних документів на зброю у чоловіка не було.Виявлені речі вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Наразі, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.