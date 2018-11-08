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У Володимирі затримали злодійку-рецидивістку

У Володимирі затримали злодійку-рецидивістку
У Володимирі-Волинському правоохоронці викрили жінку, причетну до крадіжки.

Зазначається, що на початку жовтня у 40-річного чоловіка викрали два планшетних пристрої та мобільний телефон, - пише Володимир медіа.

Сума нанесених збитків становила 4000 гривень.

Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося встановити особу злодія: ним виявилася 42-річна жителька Володимира-Волинського. До речі, дана особа неодноразово судима за подібні злочини.

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Теги: злодійка, поліція, Володимир
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