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Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками

Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками
8 листопада рятувальники провели змістовний урок безпеки учням 1-А і 1-Б класів загальноосвітньої школи №5 міста Луцька на території та приміщеннях аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС у Волинській області.

Під час заходу школяриків ознайомили з пожежними автомобілями та технікою, що використовують рятувальники під час ліквідації надзвичайних ситуацій, - повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Кожна дитина змогла спробувати себе в якості рятувальника: діти приміряли на себе бойовий одяг та спорядження, у якому працівники ДСНС виїжджають на пожежі, дісталися і до керма новенького пожежного автомобіля.

"Також працівники ДСНС нагадали дітям алгоритм дій у випадку виникнення пожежної небезпеки. Особливу увагу під час навчання акцентували на одній з основних причин виникнення пожеж - дитячих пустощах з вогнем. Спілкування із учнями виявилося надзвичайно цікавим, оскільки вони не лише уважно слухали, а й активно задавали питання. Усі разом голосно дякували рятувальникам за проведений найцікавіший у житті урок з безпеки, обіцяючи в майбутньому дотримуватись правил пожежної безпеки у різних життєвих ситуаціях" , - йдеться у повідомленні.

Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками
Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками
Луцькі першокласники на один урок стали рятувальниками

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Теги: рятувальники, діти
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