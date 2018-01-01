Уночі почув страхітливий жіночий крик, – свідок вбивства Каті Литкіної





У залі зібрались учасники процесу, представники поліції та служби сім’ї та молоді, - пише



На першому плані – луцькі адвокати потерпілих Олександр Волощук, Елла Бордюженко і мати вбитої – Вікторія Литкіна.



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Свідок, який скаже сьогодні те, про що мовчав понад 2 роки, теж у залі. Коли засідання розпочнеться, він вийде і чекатиме за дверима, аж поки викличуть.



Прокурор Артем Рішко з Волинської обласної прокуратури просить суд продовжити термін тримання обох підсудних під вартою ще на 60 днів.



Також просить приєднати до справи деякі додаткові письмові докази. Це, зокрема, щоденник Каті.



Адвокат підсудного С. – Шостак знову подає заперечення на це клопотання прокурора: мовляв, не наведено доказів про причетність його клієнта до вбивства.



Адвокат підсудного Т. – Дягель запевняє, що немає доказів вини і його



Тут Сергій Литкін, зрештою, звертається й до всіх, хто знає цих обвинувачених у вбивстві. До кожного, хто може щось розповісти про Максима Т. і Назара С. – про їхню поведінку, звички, особливо про поведінку напередодні і після 1 серпня 2016 року.



Важлива кожна подробиця, бо їхній захист виставив свідків, які переконували суд: хлопчик Назар дуже слухняний і чемний.



Згодом заслухали покази свідка Олександра Р. із Нововолинська. Він мешкає біля териконів третьої шахти. Розповів:



"У ніч проти 2 серпня 2016 р. дивився телевізор, тоді вийшов на ганок перекурити. Невдовзі почув страхітливий жіночий крик. Аж мурашки по шкірі. Крик тривав 2-3 секунди".



Олександр тоді ще згадав, що колись там зарізали жінку, вона так само моторошно кричала.



Але поліцію викликати не став.



Слухання тривало близько 3 годин, уже завершилося. Наступне – 26 грудня.





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