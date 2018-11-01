Верховна Рада легалізувала «євробляхи»





Законопроект №8487 підтримали 250 народних депутатів, - повідомляє



Головною зміною до законопроекту в порівнянні з першим читанням є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну (так званих "євроблях").



Тобто окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.



Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в Пенсійний фонд.



Проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.



Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро.



Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини.



Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.



А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.





Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податку



Приклад розрахунку акцизного податку для авто з бензиновим двигуном:



об’єм двигуна: 2000 см3, рік випуску авто: 2012 (повних 5 років)



50 (євро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = 500 євро.



Приклад розрахунку акцизного податку для авто з дизельним двигуном:



об’єм двигуна: 1600 см3, рік випуску авто: 2007 (повних років 10)



75 (євро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (років) = 1200 євро.



Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні.



Проте, крім акцизу, у вартість розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати проголосували в цілому за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів.Законопроект №8487 підтримали 250 народних депутатів, - повідомляє Економічна правда Головною зміною до законопроекту в порівнянні з першим читанням є встановлення строків щодо пільгового розмитнення автомобілів, які були ввезені в Україну (так званих "євроблях").Тобто окрім ставок акцизу, які затверджені в першому читанні, пропонується надати пільговий коефіцієнт 0,5 для автомобілів, які будуть розмитнені протягом 90 днів після вступу Закону у силу.Окрім того, всі сплачені податки за цей період мають надійти в Пенсійний фонд.Проект закону №8487 вносить зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизом легкових авто.Акцизний податок для ввезених в Україну авто буде змінений. Базові ставки акцизного податку будуть наступними: для авто з бензиновим двигуном — 50 євро, для авто на дизелі — 75 євро.Йдеться саме про базові ставки, до яких ще будуть застосовуватися коефіцієнти. Фактично розмір акцизного податку, який треба буде сплатити, дорівнюватиме базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна та вік машини.Як буде розраховуватися коефіцієнт двигуна? Показник об'єму двигуна буде ділитися на 1000.А коефіцієнт віку — це кількість повних календарних років.Формула обчислення виглядатиме так: Базова ставка х Коефіцієнт двигуна х Коефіцієнт віку = Сума акцизного податкуПриклад розрахунку акцизного податку для авто з бензиновим двигуном:об’єм двигуна: 2000 см3, рік випуску авто: 2012 (повних 5 років)50 (євро) х 2 (2000 см3/1000) х 5 (років) = 500 євро.Приклад розрахунку акцизного податку для авто з дизельним двигуном:об’єм двигуна: 1600 см3, рік випуску авто: 2007 (повних років 10)75 (євро) х 1,6 (1600 см3/ 1000) х 10 (років) = 1200 євро.Акцизний податок з авто, розрахований за запропонованою формулою, буде значно меншим за той, що діє сьогодні.Проте, крім акцизу, у вартість розмитнення авто також входять ще три платежі: ПДВ (20% від вартості), ввізне мито (10%) і збір до Пенсійного фонду (3-5% від вартості).

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