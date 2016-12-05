У громаді під Луцьком купили квартиру для дитини-сироти





Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.



"Сьогодні Княгининівською сільською радою придбано однокімнатну квартиру за програмою "Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022роки". На квартирному обліку перебуває 8 осіб.Ч ерговий виконком прийме рішення щодо виділення соціального житла особі,яка перебуває на квартирному обліку", - йдеться у повідомленні.



Цю квартиру закупили, отримавши 200 тис.грн. з обласного бюджету та залучивши 194 тис.грн. з місцевого бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Княгининівська сільська рада придбала квартиру, яку згодом передадуть дитині-сироті.Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ"Сьогодні Княгининівською сільською радою придбано однокімнатну квартиру за програмою "Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022роки". На квартирному обліку перебуває 8 осіб.Ч ерговий виконком прийме рішення щодо виділення соціального житла особі,яка перебуває на квартирному обліку", - йдеться у повідомленні.Цю квартиру закупили, отримавши 200 тис.грн. з обласного бюджету та залучивши 194 тис.грн. з місцевого бюджету.

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