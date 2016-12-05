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У громаді під Луцьком купили квартиру для дитини-сироти

У громаді під Луцьком купили квартиру для дитини-сироти
Княгининівська сільська рада придбала квартиру, яку згодом передадуть дитині-сироті.

Про це у спільноті "Княгининівська громада" повідомила голова ОТГ Олена Твердохліб.

"Сьогодні Княгининівською сільською радою придбано однокімнатну квартиру за програмою "Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022роки". На квартирному обліку перебуває 8 осіб.Ч ерговий виконком прийме рішення щодо виділення соціального житла особі,яка перебуває на квартирному обліку", - йдеться у повідомленні.

Цю квартиру закупили, отримавши 200 тис.грн. з обласного бюджету та залучивши 194 тис.грн. з місцевого бюджету.

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Теги: житло, Княгининок, діти
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