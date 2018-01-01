Розповіли, скільки волинян цього року мали субсидії

На Волині у січні–вересні субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначили 95,9 тис. домогосподарств.З них у містах – 51,0 тис., у сільській місцевості – 44,9 тис. домогосподарств, - повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Сума призначених субсидій становила 25,0 млн.грн (у міських поселеннях – 16,2 млн.грн, у сільській місцевості – 8,8 млн.грн).Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство у вересні становив 75,1 грн. (у вересні 2017р. – 126,3 грн).Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у вересні отримали 78,2 тис. домогосподарств, або 23,3% їх загальної кількості.Крім того, у січні–вересні 28,0 тис. домогосподарств призначили субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.Середній розмір призначеної у вересні субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2968,8 грн (у вересні 2017р.– 2715,3 грн).Сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–вересні становила 87,9 млн.грн.