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У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО

У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували пам’ять волинян, які стали жертвами сталінських депортацій до Сибіру.

Заходи відбулись на Замковій площі та на місці колишньої станції «Луцьк», що на вулиці Яровиці, - пише ВолиньUA.

Сьогодні Україна вшановує жертв масової депортації українців із західних областей, яку карально-репресивні органи здійснили 21 жовтня 1947 року.

71 років тому радянська влада розгорнула операцію «Захід», в межах якої із західних областей України, за винятком Закарпаття, примусово вивезли до Сибіру за різними даними від 26 до 70 тис. людей. Так тодішня влада вирішила ослабити проукраїнські націоналістичні настрої. До домівок каральні загони увірвалися о 2-й ночі. Жертв режиму завантажили у товарні вагони та відправили на північ СРСР. Сотні літніх людей та дітей померли під час транспортування. Тих же, хто доїхав, змусили працювати у копальнях та колгоспах.

У вшануванні пам’яті жертв політичних репресій взяли участь небайдужі волиняни, духовенство, братство ветеранів ОУН і УПА і Волинського краю імені полковника Клима Савура, товариство політичних в’язнів і репресованих, студенти Луцького вищого професійного училища.

Вони поклали квіти до пам’ятного знаку Жертвам політичних репресій.

У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО
У Луцьку вшанували жертв репресій. ФОТО

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Теги: пам'ять, історія, Луцьк
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