Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У закладі запевняють, що приходити з домашніми тваринами дозволяють. Однак вони мають бути безпечними для гостей, тобто, не проявляти агресію до персоналу та відвідувачів.«Хотілося б побачити єнота або ж ігуану, але поки заходять лише з котами або псами», - жартують у «BAR 11».Двері кондитерської-винотеки відчинені для гостей із домашніми улюбленцями. Тут навіть знайшов прихисток бездомний кіт.«Ми любимо тварин! У нашого адміністратора живе собака, яку ми знайшли біля дверей нашого закладу. А наше крісло на вулиці вподобав кіт», - поділилася власниця закладуУ піцерії запевнили, що завше раді бачити гостей зі своїми чотирилапими.У кав'ярню дозволяють приходити з тваринками, але за умови, якщо вони не будуть заважати гостям закладу.У сімейне кафе не можна приходити з домашніми улюбленцями. Проте влітку є можливість посидіти, наприклад, із собакою на літній терасі закладу.У паб із чотирилапими друзями не можна. На території закладу діє літній майданчик, де дозволяють перебувати з тваринами, але лише за умови, якщо вони не заважають іншим відвідувачам «Кораблика».Тут діє заборона на перебування з домашніми улюбленцями, однак є й винятки, якщо вони маленького розміру та знаходяться у спеціальній переносці чи на руках у господаря.«У нас відкрита кухня і ми піклуємося про стерильність для наших гостей», - пояснили у закладі.Заклад відкрився нещодавно і наразі працює у тестовому режимі. Тому поки остаточно не визначилися, чи можна тут відпочити зі своїм чотирилапим другом.Як запевнила адміністратор закладу, якщо гість прийде з чихуахуа чи йоркширським тер’єром, тобто, з маленькою породою собак, ніхто з «Cafе de Vino» його не «попросить».Така ж ситуація і в цьому закладі. Як розповіла адміністратор кафе, гостям дозволяють перебувати з собаками невеликого розміру і лише за умови, якщо вони сидітимуть на руках у господарів.У піцерію вас не пустять із чотирилапим другом. Проте влітку є можливість прийти з тваринкою на літню терасу.Категоричної заборони у пабі немає. Як зазначили у закладі, тут демократично підходять до відвідувачів, які завітали з домашніми тваринами. Усе вирішують індивідуально та з огляду на ситуацію.У кафе можна прийти з маленькими домашніми улюбленцями, але лише за умови, якщо вони будуть знаходитись у спеціальній корзині або ж на руках у господаря.«У нас є два постійних гостя, котрі приходять з маленькими собачками», - зауважила адміністраторІз великими тваринами у заклад не пускають.Власниця закладузауважила, що якось у кафе заходили молоді люди з великою собакою. Поки вони обідали, тварина слухняно лежала поряд, однак тоді інших гостей не було.«Я взагалі не проти тварин в закладі, але бувають різні ситуації і треба оцінювати їх на місці. Звичайно, якщо в кафе багато людей і двоє-троє з них прийшли з котиками чи собачками, реакцію передбачити важко», - поділилася вона.У заклад із братами нашими меншими - зась. Не дозволяють перебувати у мережі ресторанів навіть із декоративними породами собак.