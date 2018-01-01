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Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Кафе з тваринами, контактні зоопарки, майданчики для вигулів, куточки живої природи… Світ активно працює над тим, аби зблизити людину із братами нашими меншими.

Однак pet-friendly місць в Україні – обмаль. Нечасто можна знайти помешкання в оренду, господарі якого дозволять узяти з собою кота чи собаку. Ще менше місць, куди з ними можна прийти на сніданок чи вечерю.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, чи є у Луцьку заклади, які радо приймають гостей зі своїми домашніми улюбленцями та куди краще не йти з котом, кроликом або собакою.

BAR 11
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У закладі запевняють, що приходити з домашніми тваринами дозволяють. Однак вони мають бути безпечними для гостей, тобто, не проявляти агресію до персоналу та відвідувачів.

«Хотілося б побачити єнота або ж ігуану, але поки заходять лише з котами або псами», - жартують у «BAR 11».

Bakery&wine
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Двері кондитерської-винотеки відчинені для гостей із домашніми улюбленцями. Тут навіть знайшов прихисток бездомний кіт.

«Ми любимо тварин! У нашого адміністратора живе собака, яку ми знайшли біля дверей нашого закладу. А наше крісло на вулиці вподобав кіт», - поділилася власниця закладу Мирослава Шевченко.

Фелічіта
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У піцерії запевнили, що завше раді бачити гостей зі своїми чотирилапими.

М'ята
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У кав'ярню дозволяють приходити з тваринками, але за умови, якщо вони не будуть заважати гостям закладу.

Дядя Pizza
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У сімейне кафе не можна приходити з домашніми улюбленцями. Проте влітку є можливість посидіти, наприклад, із собакою на літній терасі закладу.

Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У паб із чотирилапими друзями не можна. На території закладу діє літній майданчик, де дозволяють перебувати з тваринами, але лише за умови, якщо вони не заважають іншим відвідувачам «Кораблика».

#Bar
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Тут діє заборона на перебування з домашніми улюбленцями, однак є й винятки, якщо вони маленького розміру та знаходяться у спеціальній переносці чи на руках у господаря.

«У нас відкрита кухня і ми піклуємося про стерильність для наших гостей», - пояснили у закладі.

Cafе de Vino
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Заклад відкрився нещодавно і наразі працює у тестовому режимі. Тому поки остаточно не визначилися, чи можна тут відпочити зі своїм чотирилапим другом.

Як запевнила адміністратор закладу, якщо гість прийде з чихуахуа чи йоркширським тер’єром, тобто, з маленькою породою собак, ніхто з «Cafе de Vino» його не «попросить».

Show Basilic
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Така ж ситуація і в цьому закладі. Як розповіла адміністратор кафе, гостям дозволяють перебувати з собаками невеликого розміру і лише за умови, якщо вони сидітимуть на руках у господарів.

Solo Pizza
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У піцерію вас не пустять із чотирилапим другом. Проте влітку є можливість прийти з тваринкою на літню терасу.

Пивний клуб «Майдан»
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Категоричної заборони у пабі немає. Як зазначили у закладі, тут демократично підходять до відвідувачів, які завітали з домашніми тваринами. Усе вирішують індивідуально та з огляду на ситуацію.

Ring Dj Cafe
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У кафе можна прийти з маленькими домашніми улюбленцями, але лише за умови, якщо вони будуть знаходитись у спеціальній корзині або ж на руках у господаря.

«У нас є два постійних гостя, котрі приходять з маленькими собачками», - зауважила адміністратор Ксенія.

Із великими тваринами у заклад не пускають.

Кульбаба кафе
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

Власниця закладу Надія зауважила, що якось у кафе заходили молоді люди з великою собакою. Поки вони обідали, тварина слухняно лежала поряд, однак тоді інших гостей не було.

«Я взагалі не проти тварин в закладі, але бувають різні ситуації і треба оцінювати їх на місці. Звичайно, якщо в кафе багато людей і двоє-троє з них прийшли з котиками чи собачками, реакцію передбачити важко», - поділилася вона.

Чевермето
Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями

У заклад із братами нашими меншими - зась. Не дозволяють перебувати у мережі ресторанів навіть із декоративними породами собак.

Підготувала Надія Міщук
Передрук заборонений.


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Теги: тварини, собаки, заклади, Луцьк, вибір редактора
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Коментарі 1
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А якщо ходити в гості також брати тварин, а якщо в мене алергія, в ліжко коли займаєся сексом також бери тварину
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