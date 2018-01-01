Луцьк (не)дружелюбний: у яких закладах можна посидіти з домашніми улюбленцями
Сьогодні, 15:15
Кафе з тваринами, контактні зоопарки, майданчики для вигулів, куточки живої природи… Світ активно працює над тим, аби зблизити людину із братами нашими меншими.
Однак pet-friendly місць в Україні – обмаль. Нечасто можна знайти помешкання в оренду, господарі якого дозволять узяти з собою кота чи собаку. Ще менше місць, куди з ними можна прийти на сніданок чи вечерю.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, чи є у Луцьку заклади, які радо приймають гостей зі своїми домашніми улюбленцями та куди краще не йти з котом, кроликом або собакою.
BAR 11
У закладі запевняють, що приходити з домашніми тваринами дозволяють. Однак вони мають бути безпечними для гостей, тобто, не проявляти агресію до персоналу та відвідувачів.
«Хотілося б побачити єнота або ж ігуану, але поки заходять лише з котами або псами», - жартують у «BAR 11».
Bakery&wine
Двері кондитерської-винотеки відчинені для гостей із домашніми улюбленцями. Тут навіть знайшов прихисток бездомний кіт.
«Ми любимо тварин! У нашого адміністратора живе собака, яку ми знайшли біля дверей нашого закладу. А наше крісло на вулиці вподобав кіт», - поділилася власниця закладу Мирослава Шевченко.
Фелічіта
У піцерії запевнили, що завше раді бачити гостей зі своїми чотирилапими.
М'ята
У кав'ярню дозволяють приходити з тваринками, але за умови, якщо вони не будуть заважати гостям закладу.
Дядя Pizza
У сімейне кафе не можна приходити з домашніми улюбленцями. Проте влітку є можливість посидіти, наприклад, із собакою на літній терасі закладу.
Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»
У паб із чотирилапими друзями не можна. На території закладу діє літній майданчик, де дозволяють перебувати з тваринами, але лише за умови, якщо вони не заважають іншим відвідувачам «Кораблика».
#Bar
Тут діє заборона на перебування з домашніми улюбленцями, однак є й винятки, якщо вони маленького розміру та знаходяться у спеціальній переносці чи на руках у господаря.
«У нас відкрита кухня і ми піклуємося про стерильність для наших гостей», - пояснили у закладі.
Cafе de Vino
Заклад відкрився нещодавно і наразі працює у тестовому режимі. Тому поки остаточно не визначилися, чи можна тут відпочити зі своїм чотирилапим другом.
Як запевнила адміністратор закладу, якщо гість прийде з чихуахуа чи йоркширським тер’єром, тобто, з маленькою породою собак, ніхто з «Cafе de Vino» його не «попросить».
Show Basilic
Така ж ситуація і в цьому закладі. Як розповіла адміністратор кафе, гостям дозволяють перебувати з собаками невеликого розміру і лише за умови, якщо вони сидітимуть на руках у господарів.
Solo Pizza
У піцерію вас не пустять із чотирилапим другом. Проте влітку є можливість прийти з тваринкою на літню терасу.
Пивний клуб «Майдан»
Категоричної заборони у пабі немає. Як зазначили у закладі, тут демократично підходять до відвідувачів, які завітали з домашніми тваринами. Усе вирішують індивідуально та з огляду на ситуацію.
Ring Dj Cafe
У кафе можна прийти з маленькими домашніми улюбленцями, але лише за умови, якщо вони будуть знаходитись у спеціальній корзині або ж на руках у господаря.
«У нас є два постійних гостя, котрі приходять з маленькими собачками», - зауважила адміністратор Ксенія.
Із великими тваринами у заклад не пускають.
Кульбаба кафе
Власниця закладу Надія зауважила, що якось у кафе заходили молоді люди з великою собакою. Поки вони обідали, тварина слухняно лежала поряд, однак тоді інших гостей не було.
«Я взагалі не проти тварин в закладі, але бувають різні ситуації і треба оцінювати їх на місці. Звичайно, якщо в кафе багато людей і двоє-троє з них прийшли з котиками чи собачками, реакцію передбачити важко», - поділилася вона.
Чевермето
У заклад із братами нашими меншими - зась. Не дозволяють перебувати у мережі ресторанів навіть із декоративними породами собак.
Підготувала Надія Міщук
Передрук заборонений.
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Однак pet-friendly місць в Україні – обмаль. Нечасто можна знайти помешкання в оренду, господарі якого дозволять узяти з собою кота чи собаку. Ще менше місць, куди з ними можна прийти на сніданок чи вечерю.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитися, чи є у Луцьку заклади, які радо приймають гостей зі своїми домашніми улюбленцями та куди краще не йти з котом, кроликом або собакою.
BAR 11
У закладі запевняють, що приходити з домашніми тваринами дозволяють. Однак вони мають бути безпечними для гостей, тобто, не проявляти агресію до персоналу та відвідувачів.
«Хотілося б побачити єнота або ж ігуану, але поки заходять лише з котами або псами», - жартують у «BAR 11».
Bakery&wine
Двері кондитерської-винотеки відчинені для гостей із домашніми улюбленцями. Тут навіть знайшов прихисток бездомний кіт.
«Ми любимо тварин! У нашого адміністратора живе собака, яку ми знайшли біля дверей нашого закладу. А наше крісло на вулиці вподобав кіт», - поділилася власниця закладу Мирослава Шевченко.
Фелічіта
У піцерії запевнили, що завше раді бачити гостей зі своїми чотирилапими.
М'ята
У кав'ярню дозволяють приходити з тваринками, але за умови, якщо вони не будуть заважати гостям закладу.
Дядя Pizza
У сімейне кафе не можна приходити з домашніми улюбленцями. Проте влітку є можливість посидіти, наприклад, із собакою на літній терасі закладу.
Пивний клуб «Кораблик – Оболонь»
У паб із чотирилапими друзями не можна. На території закладу діє літній майданчик, де дозволяють перебувати з тваринами, але лише за умови, якщо вони не заважають іншим відвідувачам «Кораблика».
#Bar
Тут діє заборона на перебування з домашніми улюбленцями, однак є й винятки, якщо вони маленького розміру та знаходяться у спеціальній переносці чи на руках у господаря.
«У нас відкрита кухня і ми піклуємося про стерильність для наших гостей», - пояснили у закладі.
Cafе de Vino
Заклад відкрився нещодавно і наразі працює у тестовому режимі. Тому поки остаточно не визначилися, чи можна тут відпочити зі своїм чотирилапим другом.
Як запевнила адміністратор закладу, якщо гість прийде з чихуахуа чи йоркширським тер’єром, тобто, з маленькою породою собак, ніхто з «Cafе de Vino» його не «попросить».
Show Basilic
Така ж ситуація і в цьому закладі. Як розповіла адміністратор кафе, гостям дозволяють перебувати з собаками невеликого розміру і лише за умови, якщо вони сидітимуть на руках у господарів.
Solo Pizza
У піцерію вас не пустять із чотирилапим другом. Проте влітку є можливість прийти з тваринкою на літню терасу.
Пивний клуб «Майдан»
Категоричної заборони у пабі немає. Як зазначили у закладі, тут демократично підходять до відвідувачів, які завітали з домашніми тваринами. Усе вирішують індивідуально та з огляду на ситуацію.
Ring Dj Cafe
У кафе можна прийти з маленькими домашніми улюбленцями, але лише за умови, якщо вони будуть знаходитись у спеціальній корзині або ж на руках у господаря.
«У нас є два постійних гостя, котрі приходять з маленькими собачками», - зауважила адміністратор Ксенія.
Із великими тваринами у заклад не пускають.
Кульбаба кафе
Власниця закладу Надія зауважила, що якось у кафе заходили молоді люди з великою собакою. Поки вони обідали, тварина слухняно лежала поряд, однак тоді інших гостей не було.
«Я взагалі не проти тварин в закладі, але бувають різні ситуації і треба оцінювати їх на місці. Звичайно, якщо в кафе багато людей і двоє-троє з них прийшли з котиками чи собачками, реакцію передбачити важко», - поділилася вона.
Чевермето
У заклад із братами нашими меншими - зась. Не дозволяють перебувати у мережі ресторанів навіть із декоративними породами собак.
Підготувала Надія Міщук
Передрук заборонений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А якщо ходити в гості також брати тварин, а якщо в мене алергія, в ліжко коли займаєся сексом також бери тварину
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вітає з Днем працівників сільського господарства
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