У Луцьку вулицю залило гарячою водою





«Ріка» розлилася на понад 100 метрів, - пише портал



Таким чином комунальники ліквідовують наслідки невдалого ввімкнення опалення в одній із 9-поверхівок міста.



Комунальники пояснили: «Ввімкнули батареї, стара труба не витримала тиску, лопнула, залила підвал і ми знову викачуємо воду з підвалу».



До слова, схожа аварія вже мала місце в сусідній 9-поверхівці – на Кравчука, 16. Однак, тоді прорив труби стався на горішньому поверсі. Відтак, гарячою водою залило чимало квартир. У багатьох помешканнях було пошкоджено меблі, а деякі з квартир тепер потребують ремонту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку частину вулиці Кравчука, що в мікрорайоні РАЦСу, залило гарячою водою.«Ріка» розлилася на понад 100 метрів, - пише портал t1.ua Таким чином комунальники ліквідовують наслідки невдалого ввімкнення опалення в одній із 9-поверхівок міста.Комунальники пояснили: «Ввімкнули батареї, стара труба не витримала тиску, лопнула, залила підвал і ми знову викачуємо воду з підвалу».До слова, схожа аварія вже мала місце в сусідній 9-поверхівці – на Кравчука, 16. Однак, тоді прорив труби стався на горішньому поверсі. Відтак, гарячою водою залило чимало квартир. У багатьох помешканнях було пошкоджено меблі, а деякі з квартир тепер потребують ремонту.

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