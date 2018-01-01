У Луцьку вулицю залило гарячою водою
Сьогодні, 15:30
У Луцьку частину вулиці Кравчука, що в мікрорайоні РАЦСу, залило гарячою водою.
«Ріка» розлилася на понад 100 метрів, - пише портал t1.ua.
Таким чином комунальники ліквідовують наслідки невдалого ввімкнення опалення в одній із 9-поверхівок міста.
Комунальники пояснили: «Ввімкнули батареї, стара труба не витримала тиску, лопнула, залила підвал і ми знову викачуємо воду з підвалу».
До слова, схожа аварія вже мала місце в сусідній 9-поверхівці – на Кравчука, 16. Однак, тоді прорив труби стався на горішньому поверсі. Відтак, гарячою водою залило чимало квартир. У багатьох помешканнях було пошкоджено меблі, а деякі з квартир тепер потребують ремонту.
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«Ріка» розлилася на понад 100 метрів, - пише портал t1.ua.
Таким чином комунальники ліквідовують наслідки невдалого ввімкнення опалення в одній із 9-поверхівок міста.
Комунальники пояснили: «Ввімкнули батареї, стара труба не витримала тиску, лопнула, залила підвал і ми знову викачуємо воду з підвалу».
До слова, схожа аварія вже мала місце в сусідній 9-поверхівці – на Кравчука, 16. Однак, тоді прорив труби стався на горішньому поверсі. Відтак, гарячою водою залило чимало квартир. У багатьох помешканнях було пошкоджено меблі, а деякі з квартир тепер потребують ремонту.
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