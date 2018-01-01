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У Луцьку вулицю залило гарячою водою

У Луцьку вулицю залило гарячою водою
У Луцьку частину вулиці Кравчука, що в мікрорайоні РАЦСу, залило гарячою водою.

«Ріка» розлилася на понад 100 метрів, - пише портал t1.ua.

Таким чином комунальники ліквідовують наслідки невдалого ввімкнення опалення в одній із 9-поверхівок міста.

Комунальники пояснили: «Ввімкнули батареї, стара труба не витримала тиску, лопнула, залила підвал і ми знову викачуємо воду з підвалу».

До слова, схожа аварія вже мала місце в сусідній 9-поверхівці – на Кравчука, 16. Однак, тоді прорив труби стався на горішньому поверсі. Відтак, гарячою водою залило чимало квартир. У багатьох помешканнях було пошкоджено меблі, а деякі з квартир тепер потребують ремонту.

У Луцьку вулицю залило гарячою водою
У Луцьку вулицю залило гарячою водою

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Теги: вода, Луцьк
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