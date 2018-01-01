У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*

У боулінг-клубі «Strike City» – доступні розваги для студентів.Так, з понеділка по п'ятницю година гри для студентів коштує 79 гривень, і це цілодобово."Причому, до кінця листопада щопонеділка за одну годину платите, а дві – граєте. До екзаменів ще довго, тому ми чекаємо Вас на розваги у боулінг-клубі «Strike Citу»", - розповідають у закладі.