У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
Сьогодні, 18:38
У боулінг-клубі «Strike City» – доступні розваги для студентів.
Так, з понеділка по п'ятницю година гри для студентів коштує 79 гривень, і це цілодобово.
"Причому, до кінця листопада щопонеділка за одну годину платите, а дві – граєте. До екзаменів ще довго, тому ми чекаємо Вас на розваги у боулінг-клубі «Strike Citу»", - розповідають у закладі.
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Так, з понеділка по п'ятницю година гри для студентів коштує 79 гривень, і це цілодобово.
"Причому, до кінця листопада щопонеділка за одну годину платите, а дві – граєте. До екзаменів ще довго, тому ми чекаємо Вас на розваги у боулінг-клубі «Strike Citу»", - розповідають у закладі.
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