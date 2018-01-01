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У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*

У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
У боулінг-клубі «Strike City» – доступні розваги для студентів.

Так, з понеділка по п'ятницю година гри для студентів коштує 79 гривень, і це цілодобово.

"Причому, до кінця листопада щопонеділка за одну годину платите, а дві – граєте. До екзаменів ще довго, тому ми чекаємо Вас на розваги у боулінг-клубі «Strike Citу»", - розповідають у закладі.

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Теги: Strike City, боулінг, студенти
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