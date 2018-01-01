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Син волинського Героя святкує день народження: волонтери закликають привітати

Син волинського Героя святкує день народження: волонтери закликають привітати
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі сімнадцятий день народження зустріне Дмитро Гулюк, котрий є сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю промовляє іменинник.

Дмитро, навчається у Волинському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Небесної Сотні в 10 класі. Успішність добра, найбільше йому до вподоби фізкультура та математика, а не дуже – біологія, географія та фізика.

Великим захопленням для нашого іменинника є силові види спорту. Зараз він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже має перший дорослий розряд. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.
Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Він себе бачить майстром спорту з дзюдо, або психологом.

Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії. Йому сподобався Біг Бен, палац Елізабети ІІ і річка Темза в Англії, в Болгарії тепле і привітне море, а в Литві та Польщі – цікаві екскурсії. Про подорожі він розповідає з захопленням, і мріє побувати ще колись за кордоном, особливо, мріє відвідати Німеччину та Америку.

Із відомих людей хотів би зустрітися із Георгієм Зантараю і Олександром Косталєвим.

Наш юнак є великим кіноманом, найбільше він полюбляє дивиться різні пригодницькі фільми і бойовики, а найулюбленіші герої – це Він Дізель, Двейн Джонсон, Джейсон Стейтем.

Друзі та родина відгукуються лише позитивно про Дмитра – кажуть, що він справді доброзичливий, спокійний, дружелюбний та щедрий хлопець. А ще – він любить тварин.

Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще восьмирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.

Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також виконує усі домашні обов’язки.

Сім'я отримала фінансові виплати з приводу втрати на війні годувальника, але діти ростуть і потрібно весь час купувати одяг та взуття, а також є й інші побутові нюанси. Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є, але будемо старатися помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волентерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і не проти щоб листуватися з друзями, тому лишив адресу у приват.

Інформація про батька хлопця є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/4/gulyksergiy.htm

Інформація для благодійників: Гулюк Дмитро. Невдовзі 17 років (18.11.2002).м. Луцьк. Ріст: 173 см , розмір взуття 41-42.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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