Куди піти на вихідні у Луцьку: 9-11 листопада

У місті на цей вікенд підготували чимало подій, спробуйте розвіяти осінню хандру та відволіктися від робочих проблем.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський обласний театр ляльокПочаток: 19:00Що обіцяють: після майже трьох років студійної роботи та концертних мандрів, Фіолет вирушає у всеукраїнський тур з новим альбомом.«Aurora» - це пісні про тих, хто попри все, готовий боротися. За свою любов, за краще життя, за найрідніших людей», - повідомляють організатори.Крім нової програми та свіжих синглів, на концертах гурт зіграє всі кращі та давно знані пісні. Концерт відбудеться 9 листопада 2018 року о 19:00 у Волинському обласному театрі ляльок.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ну от і дочекались! Важкуватий робочий тиждень, виснажливе навчання, суцільні домашні клопоти - гадаємо, настав час на перезавантаження вашої системи. Або ж навпаки - відзначити успіхи, досягнення чи якусь важливу подію. Перший вихідний вечір цього тижня і, напевно, можливість наступного ранку нормально відіспатись від бурхливої ночі. А ще можна і колег підбити на гулянку в Кораблику. Обіцяємо гарну атмосферу, чудову різнопланову музику та моооре пива!Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: GannaBaby - команда особистостей, які перебувають в тривалому пошуку свого ідеального сценічного амплуа. Це електронний танцювальний інді-поп в поєднанні з драйвовими ударними, пронизуючим басом і чуттєвим вокалом.В середині липня гурт зарелізив свій дебютний EP «Лише своє», який складається з 4 треків і несе в назві основний месседж реалій команди - повна самостійність реалізації своєї творчості. Одразу після релізу “Лише своє”, розпочалися зйомки на пісню “Коло Кола”, який і радимо переглянути для того, щоб зрозуміти, що вас очікуватиме у суботу.Зараз ганнабейбівці вирішили проїхатись Україною зі своїм альбомом «Лише своє» в рамках свого дебютного туру. Тур називається «Останній перший тур». Радимо не пропустити кайф від першого візиту до Луцька цієї класної банди.Подія:Тип заходу: фешн-дійствоМісце: Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків ( м.Луцьк Карбишева, 1)Початок: 16:00Що обіцяють: У нас не просто модна fashion-вечірка, якою зараз нікого не здивуєш, у нас погляд на моду «зсередини»!Lutsk Fashion Weekend приготував для вас дещо особливе! - лекцію від фундатора наукової школи Прогнозування Моди в Україні, аналітика та прогнозиста моди, експерта міжнародного класу у галузі текстилю Liana Bilyakovych.Для проведення Lutsk Fashion Weekend ми вибрали відповідне місце - Музей Сучасного Українського Мистецтва Корсаків, ідеї якого ми повністю підтримуємо. Ми за мистецтво.Подія:Тип заходу: виставаМісце: РЦ «Промінь»Початок: 19:00Що обіцяють: 10 листопада у Розважальному центрі «Промінь» відбудеться нова вистава «Новорічний кекс» від київського театру «Чорний квадрат». Театр вже не вперше виступить у Промені і встиг полюбитись лучанам.Пікантний гумор та відверті жарти. Вистава про новорічну ніч та все те, що може і хоче відбутись у цей час. Квитки на виставу можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua та у касах РЦ «Промінь».Довідка: +380 (68) 525 90 09.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука.18+Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї "Не П'ята, а Дев'ята..." представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: І знову запальна тематика танців. Чотири з половиною годин добірних рок-н-рольних хітів, від яких всидіти на місці просто неможливо. Від сучасного до олд-скулу. Гарна нагода для того, щоб розігнати кров по жилах і злити пару тон поту!))Вхід вільний!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Бути дорослим дуже відповідально, а, подекуди, і дуже складно... Хто з нас в дитинстві не мріяв стати дорослим, а подорослішавши, повернутися назад, у дитинство, в пору без турбот, пору мрій, чудес і казки... Бо в кожному і досі живе те маленьке хлоп’я, чи дівчинка, які на відріз відмовляються ставати дорослими. І часом, у снах, до нас повертаються спогади про чарівного хлопчика Пітера, дівчинку Венді, маланьку фею Дзіньку, злого капітана піратів Гака...Ви уже мабуть здогадалися, що саме так зовуть головних героїв цієї історії. Написана вона для вас Джеймсом Метью Баррі, а постановку здійснив у 2002 році режисер Анатолій Мельничук. Отож, приємного перегляду, а для когось, можливо, і приємних спогадів...Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: В одній хатинці, на галявині, мешкали Їжак та Їжачиха. Одного разу пішов Їжак у ліс назбирати грибів і зустрів Зайчика-хвалька, який насміхався над короткими ніжками Їжачка і запропонував йому бігти наввипередки. Їжачка це дуже образило, але він погодився і вирішив Зайчика-хвалька провчити. А провчити Зайця допомогла Їжачку його Їжачиха. Як вони це зробили, діти дізнаються, коли подивляться цю цікаву і дуже повчальну казку.Фільм:Жанр: трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:20, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30Про що фільм?У світі сучасних технологій дуже цінні ті люди, які вміють зламувати різні системи. Це може принести величезні фінанси і вплив. Хакер Лісбет Саландер якраз є однією з таких людей. Її просить про захист якийсь професор Болдер, який хоче захистити роботу всього свого життя. Крім того, бідоласі також допоможе відомий журналіст Мікаель Блумквіст, який працює в журналі "Міленіум". Ніхто навіть не підозрював в яку небезпеку потраплять всі ці герої. Їм будуть загрожувати дуже розумні кіберзлочинці "павуки". Їх мета - тероризувати Стокгольм і всю Швецію, і зокрема Блумквиста і Саландер. Останні ж будуть робити все можливе, щоб цього не сталося.Фільм:Жанр: жахи, фантастика, бойовик, трилер, детектив, військовийМісце: «Premier City»Початок: 13:00, 17:15, 19:30, 21:40Про що фільм?Напередодні висадки союзників у Нормандії два американських десантника проникають в окуповане німцями селище, щоб зруйнувати їх радіощоглу. Лазутчикам доведеться зіткнутися не тільки з фашистськими військовими, а й з паранормальними наслідками нацистських експериментів.Фільм:Жанр: драма, комедія, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 13:40, 19:40Про що фільм?Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку. Разом із нею — друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?Фільм:Жанр: мультфільм, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 10:10, 16:00Про що фільм?Тисячу років тому хоробрий хлопчик, який мріяв стати великим воїном, був викрадений підступними ворогами.Далеко від дому, в світі, де все підпорядковано жадобі наживи, де справедливість - лише міф, він знаходить в собі сили підняти свій голос і все змінити.Фільм:Жанр: драма, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 18:00Про що фільм?Історія кохання між чоловіком і жінкою різного походження і темпераменту, які смертельно несумісні і все ж приречені бути разом. Події відбуваються на тлі Холодної війни 1950-х років в Польщі, Берліні, Югославії та Парижі - неможливі почуття в неможливі часи.