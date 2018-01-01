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Кому з волинян платять найменше

Кому з волинян платять найменше
Розповіли, у яких сферах на Волині найважче заробити.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління статистики у Волинській області.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у поштовій та кур’єрській діяльності, тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 68,7% від середнього рівня по економіці.

В цілому на промислових підприємствах середньомісячна зарплата становила 8803 грн, підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 7774 грн, у будівельних організаціях – 6877 грн, освітніх закладах – 6461 грн, сільськогосподарських підприємствах – 6034 грн, установах охорони здоров’я – 5090 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,6% (в Україні – 112,8%).

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Теги: гроші, зарплата, статистика
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