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У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО

У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
В озеро Пісочне вдруге за останні тижні запустили рибу. На цей раз у водойму випустили 916 кілограмів коропа.

Зариблення озер Шацької ОТГ відбувається в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» - пише Район.Шацьк.

В цьому році з обласного бюджету на програму із зариблення озер виділили 100 тисяч грн., ще по 20 тисяч грн. виділили з бюджету Шацької ОТГ та Шацького району. Ще 60 тисяч грн. назбирали активісти громадської організації рибалок-любителів Шацького району. Саме за кошти останніх і зариблювали двічі озера Люцимер, Чорне та один раз – Пісочне.

На черзі – використання коштів обласного, районного та селищного бюджетів. Жителі сіл та рибалки-любителі надіються, що зі збільшення риби вирішиться проблема по замуленні та заростання озера.

У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО

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Теги: озеро, риба
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