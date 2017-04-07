У озеро на Волині випустили майже тонну коропа. ФОТО
Сьогодні, 16:35
В озеро Пісочне вдруге за останні тижні запустили рибу. На цей раз у водойму випустили 916 кілограмів коропа.
Зариблення озер Шацької ОТГ відбувається в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» - пише Район.Шацьк.
В цьому році з обласного бюджету на програму із зариблення озер виділили 100 тисяч грн., ще по 20 тисяч грн. виділили з бюджету Шацької ОТГ та Шацького району. Ще 60 тисяч грн. назбирали активісти громадської організації рибалок-любителів Шацького району. Саме за кошти останніх і зариблювали двічі озера Люцимер, Чорне та один раз – Пісочне.
На черзі – використання коштів обласного, районного та селищного бюджетів. Жителі сіл та рибалки-любителі надіються, що зі збільшення риби вирішиться проблема по замуленні та заростання озера.
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Зариблення озер Шацької ОТГ відбувається в рамках реалізації Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» - пише Район.Шацьк.
В цьому році з обласного бюджету на програму із зариблення озер виділили 100 тисяч грн., ще по 20 тисяч грн. виділили з бюджету Шацької ОТГ та Шацького району. Ще 60 тисяч грн. назбирали активісти громадської організації рибалок-любителів Шацького району. Саме за кошти останніх і зариблювали двічі озера Люцимер, Чорне та один раз – Пісочне.
На черзі – використання коштів обласного, районного та селищного бюджетів. Жителі сіл та рибалки-любителі надіються, що зі збільшення риби вирішиться проблема по замуленні та заростання озера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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