Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Сьогодні, 17:06
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь», є дуже творче місце для дітей – художня студія.
Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожну дитину та уміло відкриють цікавий світ мистецтва! Заняття проводяться кожен день, тривалістю у дві години, з перервою на чай та печиво у дитячому кафе «Чорничне».
Групи формуються відносно віку. В програмі школи освоєння різних технік та напрямків мистецтва:
- Живопис;
- Графіка;
- Кольорознавство;
- Рисунок;
- Ліплення.
Також в навчальну програму включенф цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:
- Кардмейдинг;
- Квілінг;
- Скрапбукінг;
- Вироби з фетру.
Матеріали на майстер-класи надаються самою студією!
Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:
- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- гарний інтер‘єр та мила атмосфера, що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.
Мами часто обирають малювання для дитини не лише, коли чекають від неї великих звершень в мистецтві, а тому що уроки малювання впливають на:
- розвиток уяви та фантазії;
- розумову активність;
- пам‘ять;
- дрібну моторику;
- сприяють поглибленню знань про навколишній світ;
- вчать зосередженості;
- мають заспокійливий ефект.
Також додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.
У художній студії перше пробне заняття безкоштовне. Студія надає всі необхідні матеріали.
Вартість абонемента на 4 заняття в місяць – 290 грн.
Вартість абонемента на 8 занять в місяць – 490 грн.
Адрес: просп. Президента Грушевського, 2.
РЦ «Промінь», Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг».
тел: +380 (66) 755 07 57.
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Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожну дитину та уміло відкриють цікавий світ мистецтва! Заняття проводяться кожен день, тривалістю у дві години, з перервою на чай та печиво у дитячому кафе «Чорничне».
Групи формуються відносно віку. В програмі школи освоєння різних технік та напрямків мистецтва:
- Живопис;
- Графіка;
- Кольорознавство;
- Рисунок;
- Ліплення.
Також в навчальну програму включенф цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:
- Кардмейдинг;
- Квілінг;
- Скрапбукінг;
- Вироби з фетру.
Матеріали на майстер-класи надаються самою студією!
Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:
- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- гарний інтер‘єр та мила атмосфера, що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.
Мами часто обирають малювання для дитини не лише, коли чекають від неї великих звершень в мистецтві, а тому що уроки малювання впливають на:
- розвиток уяви та фантазії;
- розумову активність;
- пам‘ять;
- дрібну моторику;
- сприяють поглибленню знань про навколишній світ;
- вчать зосередженості;
- мають заспокійливий ефект.
Також додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.
У художній студії перше пробне заняття безкоштовне. Студія надає всі необхідні матеріали.
Вартість абонемента на 4 заняття в місяць – 290 грн.
Вартість абонемента на 8 занять в місяць – 490 грн.
Адрес: просп. Президента Грушевського, 2.
РЦ «Промінь», Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг».
тел: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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