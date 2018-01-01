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Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*

Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь», є дуже творче місце для дітей – художня студія.

Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожну дитину та уміло відкриють цікавий світ мистецтва! Заняття проводяться кожен день, тривалістю у дві години, з перервою на чай та печиво у дитячому кафе «Чорничне».

Групи формуються відносно віку. В програмі школи освоєння різних технік та напрямків мистецтва:

- Живопис;
- Графіка;
- Кольорознавство;
- Рисунок;
- Ліплення.

Також в навчальну програму включенф цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:

- Кардмейдинг;
- Квілінг;
- Скрапбукінг;
- Вироби з фетру.

Матеріали на майстер-класи надаються самою студією!

Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:

- зручне розташування;
- дуже цікава авторська навчальна програма;
- гарний інтер‘єр та мила атмосфера, що надихає;
- індивідуальний підхід до кожної дитини;
- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.

Мами часто обирають малювання для дитини не лише, коли чекають від неї великих звершень в мистецтві, а тому що уроки малювання впливають на:

- розвиток уяви та фантазії;
- розумову активність;
- пам‘ять;
- дрібну моторику;
- сприяють поглибленню знань про навколишній світ;
- вчать зосередженості;
- мають заспокійливий ефект.

Також додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.

У художній студії перше пробне заняття безкоштовне. Студія надає всі необхідні матеріали.

Вартість абонемента на 4 заняття в місяць – 290 грн.
Вартість абонемента на 8 занять в місяць – 490 грн.

Адрес: просп. Президента Грушевського, 2.
РЦ «Промінь», Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг».
тел: +380 (66) 755 07 57.

Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*
Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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