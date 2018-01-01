Атмосферна художня студія для дітей у «Промені»*

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг», що на 2-му поверсі розважального центру «Промінь», є дуже творче місце для дітей – художня студія.Талановиті та досвідчені педагоги навчать малювати кожну дитину та уміло відкриють цікавий світ мистецтва! Заняття проводяться кожен день, тривалістю у дві години, з перервою на чай та печиво у дитячому кафе «Чорничне».Групи формуються відносно віку. В програмі школи освоєння різних технік та напрямків мистецтва:- Живопис;- Графіка;- Кольорознавство;- Рисунок;- Ліплення.Також в навчальну програму включенф цікаві майстер-класи в сучасних техніках, таких як:- Кардмейдинг;- Квілінг;- Скрапбукінг;- Вироби з фетру.Матеріали на майстер-класи надаються самою студією!Навчання в художній студії «Смугастий носоріг» має безліч переваг:- зручне розташування;- дуже цікава авторська навчальна програма;- гарний інтер‘єр та мила атмосфера, що надихає;- індивідуальний підхід до кожної дитини;- участь учнів у цікавих проектах, виставках та конкурсах.Мами часто обирають малювання для дитини не лише, коли чекають від неї великих звершень в мистецтві, а тому що уроки малювання впливають на:- розвиток уяви та фантазії;- розумову активність;- пам‘ять;- дрібну моторику;- сприяють поглибленню знань про навколишній світ;- вчать зосередженості;- мають заспокійливий ефект.Також додають дитині впевненості в собі, адже постійно відбувається процес самовираження.У художній студії перше пробне заняття безкоштовне. Студія надає всі необхідні матеріали.Вартість абонемента на 4 заняття в місяць – 290 грн.Вартість абонемента на 8 занять в місяць – 490 грн.Адрес: просп. Президента Грушевського, 2.РЦ «Промінь», Дитячий розважальний комплекс «Смугастий носоріг».тел: +380 (66) 755 07 57.