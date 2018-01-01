В Україні поліцейським збільшать зарплати і компенсують оренду житла
Сьогодні, 17:40
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков презентував патрульним програму соціального забезпечення правоохоронців системи МВС.
Про це інформує прес-служба МВС, - пише Укрінформ.
«Ми представляємо сьогодні перший і не останній мотиваційний пакет для поліцейського, який запрацює частково зараз, з листопада, а в повному обсязі - з 1 січня 2019 року», - сказав Аваков.
За його словами, цей пакет має чотири складові. Перша - збільшення зарплати на 30%, друга - введення додаткової оплати за найм житла поліцейським, третє - введення системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років.
Четвертою складовою є внесення через парламент законопроектів, які змінюють і захищають професійні права поліцейського.
Міністр підкреслив, що «основним мотивом впровадження нових соціальних гарантій для поліцейських є справедлива, чесна та компетентна поліція».
«Щоб покращити ваші умови житла і мотивувати на службу, ми пропонуємо формулу отримання житла, яка працює в усьому світі. Ми сподіваємось, що наш соцпроект не лише привабить нових співробітників, але й утримає діючі професійні та чесні кадри», - сказав Князєв.
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Про це інформує прес-служба МВС, - пише Укрінформ.
«Ми представляємо сьогодні перший і не останній мотиваційний пакет для поліцейського, який запрацює частково зараз, з листопада, а в повному обсязі - з 1 січня 2019 року», - сказав Аваков.
За його словами, цей пакет має чотири складові. Перша - збільшення зарплати на 30%, друга - введення додаткової оплати за найм житла поліцейським, третє - введення системи отримання власного житла поліцейським після двох років служби на основі іпотеки до 20-річного пільгового фінансового лізингу з урахуванням повного погашення відсотків з боку міністерства та бонусного погашення до 40% лізингу МВС за вислугу років.
Четвертою складовою є внесення через парламент законопроектів, які змінюють і захищають професійні права поліцейського.
Міністр підкреслив, що «основним мотивом впровадження нових соціальних гарантій для поліцейських є справедлива, чесна та компетентна поліція».
«Щоб покращити ваші умови житла і мотивувати на службу, ми пропонуємо формулу отримання житла, яка працює в усьому світі. Ми сподіваємось, що наш соцпроект не лише привабить нових співробітників, але й утримає діючі професійні та чесні кадри», - сказав Князєв.
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