У Ковелі майже на тиждень перекриють рух через залізничний переїзд
Сьогодні, 17:19
У Ковелі на вулиці Брестській перекриють рух через капітальний ремонт залізничного переїзду.
Про це повідомили у Ковельській мерії.
На підставі звернення виробничого підрозділу «Ковельська дистанція колії» про проведення капітального ремонту залізничного переїзду 368 км+815 м ст. Ковель (вул. Брестська) міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про тимчасове закриття руху автомобільного транспорту.
Так, рух перекриють з 8:00 12 листопада до 17:00 17 листопада.
Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.
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Про це повідомили у Ковельській мерії.
На підставі звернення виробничого підрозділу «Ковельська дистанція колії» про проведення капітального ремонту залізничного переїзду 368 км+815 м ст. Ковель (вул. Брестська) міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про тимчасове закриття руху автомобільного транспорту.
Так, рух перекриють з 8:00 12 листопада до 17:00 17 листопада.
Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.
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