У Ковелі майже на тиждень перекриють рух через залізничний переїзд





Про це повідомили у Ковельській мерії.



На підставі звернення виробничого підрозділу «Ковельська дистанція колії» про проведення капітального ремонту залізничного переїзду 368 км+815 м ст. Ковель (вул. Брестська) міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про тимчасове закриття руху автомобільного транспорту.



Так, рух перекриють з 8:00 12 листопада до 17:00 17 листопада.



Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.

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