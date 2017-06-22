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У Ковелі майже на тиждень перекриють рух через залізничний переїзд

У Ковелі майже на тиждень перекриють рух через залізничний переїзд
У Ковелі на вулиці Брестській перекриють рух через капітальний ремонт залізничного переїзду.

Про це повідомили у Ковельській мерії.

На підставі звернення виробничого підрозділу «Ковельська дистанція колії» про проведення капітального ремонту залізничного переїзду 368 км+815 м ст. Ковель (вул. Брестська) міський голова Олег Кіндер підписав розпорядження про тимчасове закриття руху автомобільного транспорту.

Так, рух перекриють з 8:00 12 листопада до 17:00 17 листопада.

Об’їзд буде здійснюватись згідно з погодженою схемою.

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Теги: Ковель, переїзд, рух
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