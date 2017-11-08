«Потрібно обмежити права громадян інших країн, які мають український паспорт також», – Ігор Лапін





Народний депутат Ігор Лапін, який є співініціатором законопроекту, переконаний, що потрібно обмежити виборчі права громадян, які мають паспорт іншої держави, - пише



Про це він заявив під час брифінгу, який відбувся у четвер, 8 листопада, у Верховній Раді.



«Національна безпека полягає не лише на теренах окопів, і не лише у місцях безпосередніх боєзіткнень з нашим ворогом. Я знаю, що на сьогоднішній день Росія робить великі ставки на вибори в Україні для того щоб завести під будь-яким «соусом» своїх агентів і свою «п’яту колону». Тому, ідея законопроекту №9266 – не втручаючись в зміни до Конституції, не обмежуючи ні в якому разі права громадян України, обмежити у виборчому праві громадян інших держав, які мають і наш паспорт також», – сказав народний депутат.



Ігор Лапін пояснив, що аби не допустити маніпуляцій та не допустити впливу громадян інших держав на українське виборче законодавство і на волевиявлення українських громадян, перш зав все потрібно обмежити як право обирати так, і право бути обраним до депутатського корпусу всіх рівнів



«Ще раз наголошую – ми в жодному разі не змінюємо Конституцію і не обмежуємо конституційні права громадян України. Ми хочемо обмежити виборче право громадян інших країн, які окрім того, мають і паспорт України», – підсумував парламентар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній Раді зареєстровано проект закону № 9266 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реалізації виборчого права громадян, який стосується реалізації виборчого права для українських громадян.Народний депутат, який є співініціатором законопроекту, переконаний, що потрібно обмежити виборчі права громадян, які мають паспорт іншої держави, - пише ВАР Про це він заявив під час брифінгу, який відбувся у четвер, 8 листопада, у Верховній Раді.«Національна безпека полягає не лише на теренах окопів, і не лише у місцях безпосередніх боєзіткнень з нашим ворогом. Я знаю, що на сьогоднішній день Росія робить великі ставки на вибори в Україні для того щоб завести під будь-яким «соусом» своїх агентів і свою «п’яту колону». Тому, ідея законопроекту №9266 – не втручаючись в зміни до Конституції, не обмежуючи ні в якому разі права громадян України, обмежити у виборчому праві громадян інших держав, які мають і наш паспорт також», – сказав народний депутат.Ігор Лапін пояснив, що аби не допустити маніпуляцій та не допустити впливу громадян інших держав на українське виборче законодавство і на волевиявлення українських громадян, перш зав все потрібно обмежити як право обирати так, і право бути обраним до депутатського корпусу всіх рівнів«Ще раз наголошую – ми в жодному разі не змінюємо Конституцію і не обмежуємо конституційні права громадян України. Ми хочемо обмежити виборче право громадян інших країн, які окрім того, мають і паспорт України», – підсумував парламентар.

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