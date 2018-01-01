Кір атакує: кому і чим вакцинуватися





Найефективніший спосіб захисту – вакцинація. В Україні цих вакцин достатньо, - пише



Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Щеплення цією вакциною передбачені Календарем профілактичних щеплень МОЗ.



Вакцинуватися від кору обов'язково потрібно у випадках:



Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.



Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.



Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.



Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.



Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.



Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.



Підлітки, а також дорослі, не хворіли на кір і не отримували щеплень від кору. Теж потребують вакцинації.



Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно.



Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захворюваність на кір в Україні набрала загрозливих масштабів.Найефективніший спосіб захисту – вакцинація. В Україні цих вакцин достатньо, - пише канал 24 Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи). Щеплення цією вакциною передбачені Календарем профілактичних щеплень МОЗ.Вакцинуватися від кору обов'язково потрібно у випадках:Дитині виповнилося 12 місяців: не зволікайте із плановим щепленням КПК.Дитина старша від 1 року і ви пропустили перше щеплення – негайно надолужте його, звернувшись до вашого медичного закладу.Дитині 6 років – час іти на планову ревакцинацію КПК.Ви пропустили планову ревакцинацію в 6 років. У цьому випадку зверніться до медичного закладу, адже тільки дві дози вакцини забезпечують повний захист.Дитині 6 та більше років і вона не має жодного щеплення КПК. У такому разі потрібно зробити два щеплення з інтервалом не менше одного місяця.Ви не пам’ятаєте, чи робили дитині щеплення КПК, і не маєте документальних підтверджень. У цьому випадку дитину також потрібно вакцинувати.Підлітки, а також дорослі, не хворіли на кір і не отримували щеплень від кору. Теж потребують вакцинації.Дізнатися про наявність вакцини у вашому регіоні можна на сайті МОЗ – інформація оновлюється щомісячно.Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я МОЗ України повідомили про 36 455 випадків захворювання на кір в Україні з початку 2018 року. З них 22 344 – діти. Смертельних випадків – 15.

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