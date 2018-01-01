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Мати врятувала свого 11-річного сина, який повісився

Мати врятувала свого 11-річного сина, який повісився
У Дніпрі 7 листопада в одній з квартир житлового будинку на Новозаводському провулку повісився 11-річний хлопець.

Про це повідомляє ТСН з посиланням Інформатор.

Мати знайшла власного сина у зашморгу і одразу ж викликала на адресу бригаду швидкої медичної допомоги.

До приїзду швидкої допомоги мама сама намагалася відновити дихання і серцебиття сина.

Завдяки швидкій реакції матері і оперативним діям медиків дитини вдалося врятувати. Усю ніч в дитячій лікарні на Космічній за життя хлопчика боролися десятки лікарів. Наразі стан дитини оцінюють як важкий. Він перебуває в реанімації.

Що змусило дитину піти на такий відчайдушний крок – поки що невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, передсмертних записок хлопчик не залишив і про свої наміри нікому не говорив.

Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, всі деталі і обставини інциденту з'ясовуються.

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Теги: самогубство
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