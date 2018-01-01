Мати врятувала свого 11-річного сина, який повісився





Про це повідомляє ТСН з посиланням



Мати знайшла власного сина у зашморгу і одразу ж викликала на адресу бригаду швидкої медичної допомоги.



До приїзду швидкої допомоги мама сама намагалася відновити дихання і серцебиття сина.



Завдяки швидкій реакції матері і оперативним діям медиків дитини вдалося врятувати. Усю ніч в дитячій лікарні на Космічній за життя хлопчика боролися десятки лікарів. Наразі стан дитини оцінюють як важкий. Він перебуває в реанімації.



Що змусило дитину піти на такий відчайдушний крок – поки що невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, передсмертних записок хлопчик не залишив і про свої наміри нікому не говорив.



Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, всі деталі і обставини інциденту з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі 7 листопада в одній з квартир житлового будинку на Новозаводському провулку повісився 11-річний хлопець.Про це повідомляє ТСН з посиланням Інформатор Мати знайшла власного сина у зашморгу і одразу ж викликала на адресу бригаду швидкої медичної допомоги.До приїзду швидкої допомоги мама сама намагалася відновити дихання і серцебиття сина.Завдяки швидкій реакції матері і оперативним діям медиків дитини вдалося врятувати. Усю ніч в дитячій лікарні на Космічній за життя хлопчика боролися десятки лікарів. Наразі стан дитини оцінюють як важкий. Він перебуває в реанімації.Що змусило дитину піти на такий відчайдушний крок – поки що невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, передсмертних записок хлопчик не залишив і про свої наміри нікому не говорив.Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, всі деталі і обставини інциденту з'ясовуються.

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