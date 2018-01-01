Мати врятувала свого 11-річного сина, який повісився
Сьогодні, 18:49
У Дніпрі 7 листопада в одній з квартир житлового будинку на Новозаводському провулку повісився 11-річний хлопець.
Про це повідомляє ТСН з посиланням Інформатор.
Мати знайшла власного сина у зашморгу і одразу ж викликала на адресу бригаду швидкої медичної допомоги.
До приїзду швидкої допомоги мама сама намагалася відновити дихання і серцебиття сина.
Завдяки швидкій реакції матері і оперативним діям медиків дитини вдалося врятувати. Усю ніч в дитячій лікарні на Космічній за життя хлопчика боролися десятки лікарів. Наразі стан дитини оцінюють як важкий. Він перебуває в реанімації.
Що змусило дитину піти на такий відчайдушний крок – поки що невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, передсмертних записок хлопчик не залишив і про свої наміри нікому не говорив.
Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, всі деталі і обставини інциденту з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН з посиланням Інформатор.
Мати знайшла власного сина у зашморгу і одразу ж викликала на адресу бригаду швидкої медичної допомоги.
До приїзду швидкої допомоги мама сама намагалася відновити дихання і серцебиття сина.
Завдяки швидкій реакції матері і оперативним діям медиків дитини вдалося врятувати. Усю ніч в дитячій лікарні на Космічній за життя хлопчика боролися десятки лікарів. Наразі стан дитини оцінюють як важкий. Він перебуває в реанімації.
Що змусило дитину піти на такий відчайдушний крок – поки що невідомо. За попередньою інформацією від правоохоронців, передсмертних записок хлопчик не залишив і про свої наміри нікому не говорив.
Ситуацію взяли під контроль поліцейські ювенальної превенції, всі деталі і обставини інциденту з'ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 листопада
Сьогодні, 19:00
Мати врятувала свого 11-річного сина, який повісився
Сьогодні, 18:49
У боулінг-клубі «Strike City» – знижки для студентів*
Сьогодні, 18:38
Кір атакує: кому і чим вакцинуватися
Сьогодні, 18:18
На Волині школярі допомогли прибрати ліс. ФОТО
Сьогодні, 18:04
Медіа