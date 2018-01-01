На Волині зникла неповнолітня дівчина

Тетяну Маринюк.



Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції Волині Інна Остапович.



7 листопада в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни.



Дівчина 15.12.2001 р.н. цього ж дня пішла з дому та не повернулася.



Була одягнена у куртку коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.



Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"







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