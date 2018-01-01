На Волині зникла неповнолітня дівчина
Сьогодні, 17:38
На Волині розшукують 16-річну Тетяну Маринюк.
Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції Волині Інна Остапович.
7 листопада в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни.
Дівчина 15.12.2001 р.н. цього ж дня пішла з дому та не повернулася.
Була одягнена у куртку коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"
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Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції Волині Інна Остапович.
7 листопада в Ківерцівський відділ поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення неповнолітньої Маринюк Тетяни Володимирівни.
Дівчина 15.12.2001 р.н. цього ж дня пішла з дому та не повернулася.
Була одягнена у куртку коричневого кольору, рожеві кросівки, може мати при собі жіночу сумку тілесного кольору, можливо одягнена в джинси.
Кому відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчини просимо повідомити поліцію за телефонами 0504845270 або "102"
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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