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«Дівчина у павутинні» у кінотеатрі Multiplex*

«Дівчина у павутинні» у кінотеатрі Multiplex*
Фільм «Дівчина у павутинні»
Вікове обмеження: 16+
Дівчина з татуюванням дракона - хакерка Лісбет Саландер - продовжує розслідування. Раптова смерть видатного розробника штучного інтелекту виводить Лісбет на слід її найнебезпечнішого ворога, який, мов павук, сплів для неї пастку… Разом з напарником, детективом Блумквістом, дівчина опиняється в епіцентрі глобальної змови кіберзлочинців і корумпованих чиновників.





https://multiplex.ua/ua/movie/351787

Фільм «Оверлорд»
Вікове обмеження : 16+
Фантастичний хоррор від режисера Джей Джей Абрамса. 1944 рік, Нормандія. Двоє американських десантників висаджуються в тилу ворога з важливою місією. Наближаючись до своєї мети, вони усвідомлюють, що в селищі, окупованому нацистами, відбувається щось паранормальне



https://multiplex.ua/ua/movie/351766

Фільм «Дике поле»
Вікове обмеження : 16+
Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку. Разом із нею — друзів дитинства та кохання у боротьбі проти тих, хто захоплює шматок за шматком землю, перетворюючи її на кукурудзяні поля та залізницю, котра нікуди не веде. Чим закінчиться ця іронічна та повна пригод подорож крізь Дике Поле?



https://multiplex.ua/ua/movie/351884

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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